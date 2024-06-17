Ailesiyle pikniğe giden 13 yaşındaki çocuk gölde boğuldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden, İznik gölüne piknik yapmak için gelen Suriyeli ailenin 13 yaşındaki çocuğu Hilal El Hüseyin, İznik gölü DSİ tesisleri civarında serinlemek için göle girdi. Yüzme bilmeyen talihsiz çocuk, gölde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye dalgıç polisler ve İznik Jandarma Komutanlığına bağlı sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Bot ile arama çalışmalarında bulunamayan El Hüseyin, Mudanya'dan gelen dalgıçların araması sonucu cansız bedeni gölden çıkarılarak İznik Devlet Hastanesi'ne, oradan Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Acılı ailenin feryatları yürekleri dağladı.