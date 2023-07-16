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Giriş Tarihi: 17.7.2023

Aileyle yenilen yemekler Alzheimer’dan koruyor

Aileyle yenilen yemekler Alzheimer’dan koruyor
Özellıkle yaşlı bireylerde beyin hücrelerinin ölmesi sonucu hafıza kaybı ve bunamaya sebep olan Alzheimer, en korkulan hastalıkların başında yer alıyor. Uzmanlar, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam kadar aileyle yenilen yemeklerin de Alzheimer'dan koruduğu uyarısında bulunuyor. Kocaeli Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Gökhan Evcili, aileyle yenilen akşam yemeklerinin bile Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etken olduğunu belirtti. Dr. Evcili, "Alzheimer hastalığı sadece unutkanlıkla oluşabilen bir hastalık değil, aynı zamanda günlük yapmış olduğu aktivitelerin yani günlük yaşam aktivitelerinin ve elde ettiği becerilerin de gerilemesiyle alakalı bir durumdur. Yüksek eğitim düzeyi, aktif olmak, günde bir, iki bardak şekersiz Türk kahvesi içmek, aileyle beraber yenilen bir akşam yemeği bile demansla alakalı koruyucu bir faktör olabiliyor"dedi. İHA

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Aileyle yenilen yemekler Alzheimer’dan koruyor
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