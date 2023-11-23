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Giriş Tarihi: 24.11.2023

Ajda sürekli şiddet gördü

Bir ay önce boşandığı Vahyettin Polat tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ajda Yatar, toprağa verildi. Ajda’nın babası cenazede kızına ağlayarak veda etti. Aydoğan Yatar kız kardeşinin şiddet yüzünden sığınma evinde kaldığını söyledi

Ajda sürekli şiddet gördü
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki restoranda arkadaşıyla yemeğe giden 3 çocuk annesi Ajda Yatar (28), 1 ay önce boşandığı Vahyettin Polat (37) tarafından tabancayla vuruldu. Yatar, başına ve boğazına isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. Ajda Yatar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yukarı Hereke Camii'ne getirildi. Cenazede Yatar'ın babası Haydar Yatar ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ajda Yatar, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



Ajda Yatar'ın ağabeyi Aydoğan Yatar, kız kardeşinin 10 yıl önce evlendiğini belirterek, "Kız kardeşim evlendikten sonra sürekli eş şiddeti yaşadı. 11 ay önce Yalova'da sığınma evine alındı. Kendisini alıp eve getirdik. 1 ay önce resmi olarak boşandı ama eski eşi kardeşimin peşini bırakmadı. Koruma talebinde bulunduk ama buna rağmen sürekli burada dolaşıyor, bizi tehdit ediyordu. Kardeşim işe girecekti, iş görüşmesine hazırlanırken hayatında ilk kez arkadaşıyla dışarda yemek yerken ayrıldığı eşi takip edip, korkunç cinayeti işleyerek vahşice kardeşimin kafasına 4 el ateş edip, öldürüyor. Olaydan sonra da elini kolunu sallayarak kaçıyor. Kız kardeşim öldürülen eş cinayetlerinin ilk kurbanı değil, ama son olsun" dedi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayın ardından geldiği araçla kaçan Vahyettin Polat'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. DHA

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Ajda sürekli şiddet gördü
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