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Giriş Tarihi: 20.2.2025 00:48 Son Güncelleme: 20.2.2025 00:49

AJet'ten indirimli bilet kampanyası: 799 TL'den satışa sunuldu

AJet, baharın ilk kampanyasını başlattı. Tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olan kampanya ile, indirimli biletler 799 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet’ten indirimli bilet kampanyası: 799 TL’den satışa sunuldu

Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in yeni kampanyasıyla, ilkbaharda yapacağınız seyahatleri planlamanın tam zamanı. AJet'in, 20 Şubat 2025 tarihinde satışa sunduğu indirimli biletler, 8 Nisan – 28 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

İNDİRİMLİ 128 BİN BİLET SATIŞTA

Tüm yurt içi (KKTC hariç) uçuşları kapsayan kampanya ile 128 bin koltuk satışı yapılacak. Vergi ve harçlar dahil 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 'basic' biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.

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AJet'ten indirimli bilet kampanyası: 799 TL'den satışa sunuldu
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