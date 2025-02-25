AK Parti Aralık İlçe Başkanı Paşa Şeyran ve yönetimi kaza geçirdi

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Şeyran ve ekibi, ilçeye bağlı bir etkinlik için yola çıktıkları sırada araçlarının kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu çeşitli yaralanmalar yaşandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, hafif yaralanan Şeyran'ın ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Şeyran ve ekibi, kazanın ardından tedavi altına alındı. Durumlarının ciddi olmadığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazanın ardından, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yolda oluşan trafik aksaklıkları da kısa sürede giderildi. Aralık İlçe Başkanı Paşa Şeyran ve yönetiminin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şeyran'ın kazadan sonra yaptığı açıklamada, "Bize geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Şu an sağlık durumumuz stabil ve herhangi bir tehlike bulunmuyor. Allah'a şükürler olsun, en kısa zamanda normal hayatımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, vatandaşlar da Şeyran ve yönetimine geçmiş olsun dileklerini iletti.