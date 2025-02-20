AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Özen’den Başkan Denizli’ye ’doğalgaz’ çıkışı!

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Özen, ilçedeki doğalgaz çalışmaları ile ilgili Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin belediye hizmeti gibi göstermesine tepki gösterdi.

Başkan Özen şunları dile getirdi:

''Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Doğalgazsız il kalmayacak' talimatı doğrultusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın öncülüğünde ülkemizin dört bir yanında doğalgaz yatırımları hızla devam ediyor. Bu kapsamda, Çeşme ilçemiz de 17 Ağustos 2023 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. lisans sınırlarına dahil edilmiştir. Bakanlığımızın yetkilendirmesiyle İzmirgaz tarafından başlatılan altyapı çalışmaları tamamlanmış ve doğalgaz kullanımı için gerekli tüm süreçler hazır hale getirilmiştir. Ancak ne yazık ki, Çeşme Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamen hükümetimizin desteğiyle tamamlanan bu projeyi kendi başarısı gibi göstermeye çalışmaktadır. Korsan açılışlar yaparak, yapmadığı yatırımı sahiplenmek ancak belediyeciliği bir "show" alanı olarak gören bir belediye başkanına yakışırdı. Çeşme Belediyesi'ne tavsiyemiz; ucuz gösterilerle algı yaratmak yerine ilçenin birikmiş sorunlarına odaklanmasıdır. Alt yapı sorunları ve sosyal konut ihtiyacı ortadayken, altyapı, katı atık geri dönüşüm, imar, konut, termal tesisler, kapalı pazar yeri, spor alanları, yollar, kavşaklara battı-çıktı, otopark sorunu gibi temel ihtiyaçlar hâlâ çözüm beklemektedir. Yaz aylarında çileye dönüşen sinek probleminden çöp dağlarına kadar Çeşme'nin birçok sorunu göz ardı edilmektedir. Hizmet üretmek yerine algı peşinde koşmak Çeşmelilere yapılan en büyük haksızlıktır. AK Parti olarak, Çeşme'ye ve hemşehrilerimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Çeşmemize doğalgaz dahil olmak üzere her alanda en iyi hizmeti getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz.''