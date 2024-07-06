AK Parti dış ilişkiler bölge toplantısı Erzurum’da yapıldı

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Doğu Anadolu Bölge Toplantısı" Erzurum'da gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığınca planlanan ve bölgedeki 14 ilden yöneticilerin katılımı ile düzenlenen toplantı Palandöken'de bir otelde yapıldı.

Toplantıya AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Afif Demirkıran, Harun Armağan, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve parti yöneticileri katıldı.

"22 YILDIR MAZLUMLARIN YANINDAYIZ "

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Afif Demirkıran, partilerinin kurulduğu günden bu yana iç ve dış siyasette oyun kurucu bir politika izlediğini söyledi. Dünya düzenine olumlu katkı sunmaya çalıştıklarını belirten Demirkıran, "Bölgesel ve küresel düzeyde daha adil, barışçıl ve demokratik bir dünya düzenine katkı yapmak partimizin temel prensibi olmuştur. Zalim İsrail ve kendi insanına zulmeden varsa onun dışındaki bütün ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek için gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 22 yıldır nasıl insanlık onurunu savunarak mazlumların yanında yer aldıysak bundan sonra da devam edeceğiz." diye konuştu.

"KİMLİK DEĞİL BİRLİK SİYASETİNİ BENİMSİYORUZ"

Türkiye'nin bölgedeki bütün tehlikelere karşı mücadele ettiğini ifade eden Demirkıran,, "İktidarımızla Balkanlar'dan Filistin'e, Arakan'dan Kırım'a, Somali'den Suriye'ye tüm gönül coğrafyasına sahip çıkan ülke Türkiye'dir. Yabancı düşmanlığıyla, ötekileştirmeyle ve uluslararası tüm platformlarda mücadele eden, adı ne olursa olsun tüm terör örgütleriyle kararlı ve etkin mücadele eden yine Türkiye'dir. Bunca yıl taş üstüne taş koymamış, esere imza atmamış olanların aksine biz AK Parti olarak onların hayal dahi edemeyeceği asırlık hedeflere yöneliyor ve bunları gerçekleştireceğimiz yüzyılın ismine 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Kimlik değil birlik siyasetini benimsiyoruz. Kutuplaştırmak yerine bütünleştiriyor, muhabbet siyaseti yapıyoruz" dedi.

"85 MİLYON VATANDAŞIMIZIN TAMAMININ PARTİSİYİZ"

AK Parti'nin Türkiye'deki tüm insanların partisi olduğunu dile getiren Demirkıran, "Dünyada mağdur ve mazlumların partisi olurken aynı zamanda 85 milyon vatandaşımızın tamamının partisiyiz. Türkiye'ye kazandırdıklarımız ortada, milletimiz bunları görüyor. Bugüne kadar ne yaptıysak yapmaya devam edeceğiz. Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada çeşitli siyasi partilerle ilişkilerimizi geliştirmek, dış politikamızı demokratik platformlarda anlatmak, yurt dışındaki 7 milyonu aşan vatandaşlarımızın sorunlarına hızlı şekilde çözüm bulmak için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"DIŞ POLİTİKAMIZI BATI MERKEZLİDEN 360 DERECE DİPLOMASİYE GETİRDİK"

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Harun Armağan da bölgesel krizlerin Türkiye'yi etkilediğini anlattı. Dış politikalarının temel amacının ülkeyi sömürülen bir devlet yapmamak, güçlü olup mazlumların hakkını savunmak olduğunu dile getiren Armağan, şunları kaydetti:

"Etrafımızdaki bütün krizler bizi etkiliyor. Onlara müdahil olup olmamakla ilgili bir şey değil. Hepsi bizi etkiliyorsa demek ki hepsiyle de alakalı söz hakkı olmamız gerekiyor. Önceden tek eksenli politikamız vardı. Batı nasıl düşünüyorsa maalesef böyle bir dış politikaya sahiptik. Biz geldikten sonra bizimle alakalı her şeye söz sahibi olduk. Dış politikamızı Batı merkezliden 360 derece diplomasiye getirdik."

Armağan, Türkiye'nin dış temsilcilik anlamında dünyada en yaygın ülkelerden biri olduğunu anlatarak, "Bugün ekonomik ve nüfus olarak 3. değiliz ama dünyanın en yaygın 3. dış temsilciliği olan ülkeyiz. İsmini bile yeni duyduğumuz ülkelerde temsilciliklerimiz var. Temsilciliğimizin olması o masada alınan kararlara etki etmemiz demek. Türkiye'nin aslında vizyonu bu. Daha önce komşularımızla alakalı meselelerde dahi ses çıkartmayan ülke iken bugün dünyanın en yaygın dış temsilciliğine sahip ülkelerden biriyiz." dedi.

"EĞER BİZ BU MÜCADELEYİ VERMEZSEK SÖMÜRÜLENLER ARASINDA YER ALIRIZ"

Türkiye'nin bölgede ve dünyada önemli bir konuma geldiğine de değinen Armağan, "Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye öyle bir konuma geldi ki Ukrayna ile Rusya savaşıyor biz Ukrayna'ya askeri destek veriyor, Ukrayna'yı desteklediğimizi düşünüyoruz. Rusya ile ticaretimize devam ediyoruz ve iki ülke arasında arabuluculuk yapan tek ülkeyiz. Buğdayların dünyaya satışını sağlayan Cumhurbaşkanı'mızdır. Bunu Avrupa liderlerinden biri yapsaydı Nobel Barış Ödülü verirlerdi. Dünyadaki mücadele sömürenle sömürülenler arasında. Eğer biz bu mücadeleyi vermezsek sömürülenler arasında yer alırız" diye konuştu.