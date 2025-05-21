AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığına saldırı

Fethiye AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, sabah karşı saat 4.00 sıralarında taşlı saldırı düzenlendi. Motosikletli bir şahıs tarafından gerçekleştiği öğrenilen saldırı sonrası emniyet geniş çaplı soruşturma başlattı.

Saldırı hakkında konuşan AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, parti binasına sabaha karşı yapılan saldırının motosikletli bir şahıs tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Saldırganın eşkali belirleniyor. İlk etapta muhtemelen madde kullanan bir kişi görünümünde geldi bize. Emniyet güçlerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede yakalanacağını varsa azmettiricilerinin de ortaya çıkarılacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.