AK Parti Gençlik Kolları Başkanı’na bıçaklı saldırı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Samsunlu olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi tarafından Abdussamet Usta'ya bıçaklı saldırıda bulunuldu. Saldırıda İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Usta karaciğerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Usta ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Usta'nın hayati tehlikesinin olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Umut Tokel, "Kürtün Gençlik Kolları Başkanımız Abdussamet Usta'ya yapılan bıçaklı saldırıyı kınıyorum. Şiddetin her türlüsü kabul edilemez ve bu tür eylemler toplumumuzun değerlerine aykırıdır. Abdussamet Usta'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.