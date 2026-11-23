AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından öğretmenler gününe ilişkin paylaşımda bulundu. Faruk Acar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün gurur duyduğumuz her adımın arkasında, dün bize inanan öğretmenlerimiz var. Göklerde süzülen KAAN'ın mühendisinde, yerli gururumuz Togg'un ustasında, uzaydaki gözümüz uydularımızda ve şehir hastanelerimizde şifa veren hekimlerimizde hep sizlerin emeği var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi, "İnsan yetiştirmek, aynı zamanda bir medeniyet, bir kültür inşasıdır." Geleceğimize ışık tutan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız"