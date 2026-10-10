AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan muhalefete fon yalanı tepkisi: İftira atmak şerefsizlik, namussuzluktur

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Manisa'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının kentin 17 ilçesinde vatandaşlarla bir araya geleceğini söyledi.

Burada vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partilerine iletmek istedikleri konuların raporlanacağını belirten İnan, talep ve şikayetleri dinlemek, bunları hızla çözüme kavuşturmak amacıyla çalıştıklarını ifade etti.

Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in Türkiye'nin batıya açılan kapısı olduğunu aktararak, "İzmir'in önümüzdeki 2-3 sene içerisinde zaman ve imkan yettikçe tüm enerjimizi şehrimize eser siyaseti kazandırmak için harcayacağız. Bunun tüm Ege Bölgesi'ne büyük bir çarpıcı etkisi olacak. Bekleyen kronik sorunları çok hızlıca ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz." dedi.

"TUTAMAYACAĞIMIZ SÖZLERLE VATANDAŞIMIZIN KARŞISINA ÇIKMADIK"

Temel önceliklerinin vatandaşların kendilerine ilettiği konular olduğuna, bunların başında ekonominin geldiğine dikkati çeken İnan, şöyle konuştu:

"(Ekonomi) Bu bizim birinci gündemimiz. Fakat biz karşımızdaki ana muhalefet partisi gibi popülist vaatlerle, yalanlarla, tutamayacağımız sözlerle vatandaşımızın karşısına çıkmadık. Zaten bir siyasetçinin yapabileceği bir siyasetçinin yapabileceği altını çiziyorum. En büyük kötülüklerden bir tanesi bu kaynağı belli olmayan popülist vaatleri vatandaşın önüne getirip onları söylemektir. Biz hiçbir zaman bunun içerisinde olmadık ama gerçekten de şu anki meseleleri ciddi bir şekilde azaltmak, vatandaşın refahını ve alım gücünü arttırmak enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele etmek için ortaya koyduğumuz bir gayret var. İnşallah bu süreçten de güçlenerek çıkacağız ve hedeflerimize özellikle enflasyon konusunda da ulaşacağız. Vatandaşımızın bize ilettiği her konuyla hükümet politikalarına hızlıca yansıtmak gibi bir meselemiz var."

"FON ŞEYTANLARININ ÜZERİNE GİDİYORUZ"

İnan, fon soruşturmasına ilişkin ilgili kurumların ve yargının görevlerini yerine getirdiğini, sorumlularla sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz bunun ve fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz. Ama bazı arkadaşlar bu meseleyle mücadele edenleri hedefe koyuyor. Biz bu işi biliyoruz. Daha önce biz FETÖ'cü alçaklarla mücadele ediyorduk. O arkadaşlar bizlerle birlikte FETÖ'cülerle mücadele etmek yerine bizi hedefe koymayı tercih ediyorlardı. Şimdi konu değişti, fon şeytanlarıyla beraber mücadele etmemiz gerekirken o fon şeytanlarıyla mücadele edenleri hedefe koyuyorlar. Yalanlarla, iftiralarla hedefe koyuyorlar. Biz bu yalanlarla ve iftiralarla nasıl mücadele edeceğini de çok iyi bilen bir partiyiz. O nedenle dün gördünüz, devletin bakanı bir hanımefendiye yalan atan Yeni Partili milletvekilinin nasıl yalanların ellerinde patladığını gördünüz. Bu fon şeytanlarının yaptığı, vatandaşımızın parasına el uzatan kim varsa, bu işte hırsızlık yapan kim varsa şerefsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir. Fakat namuslu insanlara, hiçbir vebali olmayan insanlara suç atmak, elinde bir belge, bir dekont olmadan iftira atmak da aynı şekilde şerefsizliktir, namussuzluktur."

Siyasetin dedikodularla, duyumlarla yapılamayacağını belirten İnan, "Sayın Özgür Özel'e Manisa'dan söylüyorum. Öyle bir zamanlar FETÖ'cülerin ellerine tutuşturdukları notları okuduğun gibi burada diğer şebekelerin ellerinize tutuşturdukları notları okumayın. Elinizde bir belge varsa, bir doküman varsa yargı orada. Yargıya belgelerinizi çıkartın. Ama bir dayanağı olmayan, dedikodularla hareket ederseniz siz çok zararlı çıkarsınız. Sayın Özgür Özel hakkındaki dedikodularla hareket edecek olsak, biz bunları söylesek Sayın Özgür Özel ve arkadaşları Manisa'da sokağa çıkamaz. O nedenle bizim siyasetimizin referansı bu Yeni Partililer gibi ne yalandır ne iftiradır ne dedikodudur." ifadelerini kullandı.