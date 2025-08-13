Eyyüp Kadir İnan: Hizmete engel olan zihniyet; İzmir’in susuzluğunun asıl sebebidir!

Hükümetin İzmir'de su sorununun çözümü için gereken tüm adımları attığının altını çizen İnan, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin suyu musluğa götürmemek için yapılan yatırımları karalayarak bahane ürettiğini söyledi.

ESKİ BORULARI YENİLEMEDİLER

Belediyenin sorumluluk alarak vatandaşa suyu ulaştırmak için patlak ve kirli boruları yenilemediğini hatırlatan İnan, susuzluğun sebebi olarak suyu şehre götüren DSİ'yi hedef gösterdiklerini kaydetti.

BELGE PAYLAŞTI

İnan, DSİ'nin İzmir'in su sorununun çözümü için yaptığı çalışmaları ve Büyükşehir Belediyesinin beceriksizliğini belgelerle gözler önüne serdi. İnan, Next Sosyal üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"YALANCININ MUMU YİNE ERKEN SÖNDÜ!

"İzmir'i yıllardır susuzluğa mahkûm eden CHP'li Büyükşehir, şimdi de bu sorunu çözen yatırımları karalamakla uğraşıyor. Sürekli patlak veren, kirli ve eski su borularınız için DSİ'ye "bize süre verin" diye yalvarıyorsunuz. Biz ise Karareis Barajı'nı, Salman Göleti Ortak Deposu'nu, iletim hattını ve arıtma tesisini 1,5 ay önce tamamladık. Ama siz hâlâ musluğu açmamak için bahane üretiyorsunuz." dedi.

İŞTE TARİH TARİH YAPILAN YATIRIMLAR

'Resmi DSİ belgesi ve gerçekler' başlığı altında açıklamalarına devam eden İnan şu ifadeleri kullandı: "24 Temmuz 2025: DSİ–İZSU toplantısında, arıtılmış suyun şebekeye verilmesi için tek şartın İZSU'nun sorumluluk alması olduğu karara bağlandı. 9 Ağustos 2025: Arıtılmış su İltur Deposu'na iletilmeye başlandı. 11 Ağustos 2025: 1. aşama testleri DSİ tarafından onaylandı. Aynı gün 2. aşama performans testleri başladı. DSİ, 'İZSU sorumluluk alırsa Çeşme'ye su verilebilir' diye yazılı olarak bildirdi. Arıtma tesisinden çıkan su, DSİ standartlarında ve içme suyu kalitesinde." Diye konuştu.

BİZİM YAPTIKLARIMIZ

Açıklamasında DSİ'nin bölgenin su sorununu çözmek için yaptığı yatırımları da 'Bizim yaptıklarımız' ara başlığı altında madde madde İnan: "Karareis Barajı'nı inşa ettik. Salman Göleti Ortak Deposu'nu tamamladık. İletim hattını döşedik. Arıtma tesisini kurduk ve işletmeye aldık." İfadelerini kullandı.

SİZİN YAPMADIKLARINIZ

Açıklamanın son bölümünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU'nun yapması gerekirken yapmadığı işleri de 'Sizin yapmadıklarınız' ara başlığı ile tek tek sıralayan İnan: "Sorumluluk almak. (Çünkü beceremiyorsunuz) Vatandaşa suyu ulaştırmak. Kendi şebekenizdeki patlak ve kirli boruları yenilemek. İzmirli susuzluktan kırılırken, siz hâlâ yalan peşinde koşuyorsunuz. O yüzden bu vebal, bu ihmal, bu rezalet sizin boynunuzdadır! Hizmete engel olan zihniyet, İzmir'in susuzluğunun asıl sebebidir." İfadelerini kullandı.