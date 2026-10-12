AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir feci kazada hayatını kaybetti

Kaza, Geyve - Taraklı kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile traktör kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir ile yanındaki 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

AK PARTİ İL BAŞKANI TEVER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haberin ardından AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Tever mesajında, "Çok üzgünüz... Elim bir kaza sonucu Rahmet-i Rahman'a kavuşan Geyve İlçe Teşkilat Başkanımız Adnan İzmir'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Adnan kardeşimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerine yer verdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör