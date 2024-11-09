AK Parti Gölbaşı Kadın Kolları Başkanı Soylu, güven tazeledi

2017 Yılından bu yana AK Parti Kadın kolları başkanlığında aktif bir şekilde görev alan Başkan Hatice Soylu düzenlenen 7. Olağan genel kurul seçiminde güven tazeleyerek yeniden AK Parti Gölbaşı kadın kolları başkanlığına seçildi. AK Parti Gölbaşı ilçe binası toplantı salonunda düzenlenen kongreye AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları başkanı Saliha Diler, AK Parti Gölbaşı İlçe başkanı Mahmut Yalçınkaya Balkar Belediye başkanı Orhan Orhan, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, İl Genel Meclis üyeleri Mehmet Işıklar, Vakkas Atılgan ve partililer katıldı.

KONGRELER PARTİLERİN MUHASEBE VE MURAKABE DÖNEMİDİR

Saygı duruşu ve okunan istiklal marşının ardından açılış konuşmasını yapan AK Parti Gölbaşı İlçe Kadın Kolları başkanı Hatice Soylu; "Kongreler partilerin muhasebe ve murakabe dönemleridir. Öncelikle bu onur verici göreve layık görülmek bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. AK Parti çatısı altında yapılan kongrelerimiz hep şölen havasında geçmekte ancak 6 Şubat felaketi nedeniyle buruk bir sevinç yaşıyoruz. Depremde şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ayrıca Gazze'de ve Lübnan'da zulüm altında inleyen ve şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İsrail zulmünü buradan bir kez daha kınıyorum." dedi.

PAZAR GÜNÜ SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ SAHADA OLACAĞIZ

Gölbaşı ilçesine ve AK Parti'ye yakışır bir kongre süreci geçirdiklerini dile getiren başkan Soylu; "2017 yılından bu yana üstlenmiş olduğumuz görevin bilinciyle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Kongremiz biter bitmez Pazar günü seçim olacakmış gibi AK Parti Gölbaşı kadın kolları teşkilatı yine sahada olacak. Yine kapı kapı gezerek, Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Allah'ın izniyle tüm Gölbaşı halkına ulaştıracaktır. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan kadım yol arkadaşlarımıza, cefakar kadın kolları teşkilatı ile Gölbaşı ilçemizde gitmedik mahalle, sokak çalmadık kapı bırakmadın bundan sonra da bırakmayacağız. Gölbaşılı hemşehrilerimizi kucakladık, kucaklamaya devam edeceğiz. Göreve geldiğim ilk günden bu yana devraldığım bu bayrağı layıkıyla taşımaya gayret ediyorum ve edeceğim. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, kongremizin ilçemize, ilimize, ülkemize ve AK Partimize hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum" şeklide konuştu.

HATİCE SOYLU BAŞKANIMA VE EKİBİNE BAŞARILAR DİLİYORUM

Kongrede kısa bir selamlama konuşması yapan AK Parti Gölbaşı ilçe başkanı Mahmut Yalçın kaya AK Parti Gölbaşı İlçe kadın kolları başkanlığının 7. Olağan genel kurulunun hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak katılımdan dolayı herkese teşekkür etti. Yeni dönemde başkan Hatice Soylu'ya ve ilçe kadın kolları teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

AK PARTİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ KADINLARIMIZ

AK Partinin uzun yılardır elde etmiş olduğu başarıda kadınların çok büyük payı olduğunu dile getiren Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan; "Kadınlarımız yapmış olduğumuz hizmetleri çok iyi görüyor ve her seçimde o bilinçle AK Partiyi tercih ediyor bu bakımdan kadınlarımızı bir kez daha yürekten kutluyor, bugün hep birlikte gerçekleştirdiğimiz AK Parti Gölbaşı Kadın kolları başkanlığı 7. Olağan genel kurulumuzun partimize, ilçemize ve ilimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

UÇAĞIN GÖVDESİ İL BAŞKANI, KANATLARI İSE KADIN VE GENÇLİK KOLLARIDIR

Kadın kollarının varlığının teşkilatın gücünü gösterdiğini ifade eden AK Parti Adıyaman Kadın Kolları başkanı Avukat Saliha Diler; "Teşkilatı bir uçağa benzetiyorum. Uçağın gövdesi il başkanı, kanatları ise gençlik ve kadın kollarıdır. İl başkanı olmazsa bizim kanatlanmamız mümkün değil, kanatlar olmazsa uçağın kalkması mümkün değil. Bu bilinçle birlik ve beraberlik içerisinde bu yolu birlikte yürüyoruz. Çok şükür 23 yıldır Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin arkasında yol arkadaşlığı yapıyoruz. Yol arkadaşlığı yaptığı için çok şanslıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımıza Rabbim sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Bizim ona ihtiyacımız var onun da bizim destek ve duamıza ihtiyacı var. O nedenle başlamış olduğumuz kongre sürecimizi tamamlar tamamlamaz ilk günkü aşkla yeniden sahalarda olacağız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde birçok zorlukları aşarak bu günlere geldik. Yerel seçimlerde sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle bir sonbaharda yapraklarımızı döktük bundan sonra çok daha güzel çiçekler açacağız inşallah. Bu vesileyle bugün düzenlenen AK Parti Gölbaşı Kadın kolları başkanlığı 7. Olağan genel kurulumuzun Gölbaşı ilçemize, ilimize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Hatice başkanıma ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.

DURMAK YOK YOLA DEVAM

Konuşmaların ardından yapılan oylamada 1300 delegenin oyunu olan başkan Hatice Soylu, yeniden AK Parti Gölbaşı ilçe kadın kolları başkanlığına seçildi. Kongre sonunda kısa bir konuşma yapan başkan Soylu, İlk günkü aşkla Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmak yok yola devam sloganıyla yolumuza devam edeceğiz, yeniden bu görevi şahsıma uygun gören Genel merkezimize, milletvekillerimize, il teşkilatımıza, partimizin her kademesine ve yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.