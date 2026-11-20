İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı 6'ncı oturumu Fatih Sarçhane'de bulunan belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleşti. İBB'nin 2027 yılı bütçe tasarısı, performans programı ile yatırım ve hizmet programının görüşüldüğü mecliste İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bütçe sunumu gerçekleştirdi.

Aslan, sunumunda İBB'nin 2027 yılı bütçesinin 564 milyar lira olduğunu İBB'nin bütçe açığının ise 50 milyar liralık borçlanmayla karşılanacağını açıkladı. Aslan ayrıca İBB, İSKİ ve İETT dâhil konsolide bütçenin ise 821 milyar TL olduğunu belirtti. Nuri Aslan, konuşmasında İBB'nin vergi, SGK ve herhangi bir borucu olmadığını ileri sürerek, "İBB bugün Türkiye'de en iyi finans yönetimi yapan kurumdur" ifadelerine yer verdi.

'İBB'NİN BORCUNUN 262 MİLYAR LİRA, İSKİ'NİN 43 MİLYAR LİRA, İETT'NİN İSE 34,5 MİLYAR LİRA'

Aslan'ın ardından İBB'nin 2027 yılı bütçe tasarısı, performans programı ile yatırım ve hizmet programı kapsamında değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Av. Faruk Gökkuş, Nuri Aslan'ın belediyenin vergi ve SGK borcu bulunmadığı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. 2025 yılı Sayıştay raporlarının ekindeki bilançoları esas aldığını belirten Gökkuş, İBB, İSKİ ve İETT'nin toplam borcunun yaklaşık 8 milyar dolar olduğunu belirtti.

Resmî rakamlar üzerinden konuştuğunu belirten Gökkuş, 2025 yılı bilançolarına göre İBB'nin borcunun 262 milyar lira, İSKİ'nin 43 milyar lira, İETT'nin ise 34,5 milyar lira olduğunu söyledi. Bu rakamların toplamda yaklaşık 8 milyar dolara karşılık geldiğini ifade eden Gökkuş, "Arkadaşlar, borç artmış mı azalmış mı?" diye sordu.

'760 OTOBÜS NEREDE?'

Gökkuş, Nuri Aslan'ın 760 otobüs alındığı yönündeki açıklamasını da eleştirdi. Otobüslerin ihale ve sözleşme süreçlerinin tamamlandığını ancak henüz İETT filosuna katılmadığını öne süren Gökkuş, "İETT'nin araç filosuna bakıyorsunuz, otobüs sayısı 2025'te 3 bin 766, 2027'de de 3 bin 766. Hani otobüs? Nerede?" ifadelerini kullandı.

NASRETTİN HOCA FIKRASIYLA GÖNDERME

Konuşmasında kentsel dönüşüm ve İBB yönetiminin gelecek dönem vaatlerini de eleştiren Gökkuş, Nasrettin Hoca'nın eşeğe okuma yazma öğretme fıkrasını anlattı.

Aslan'ın 2026 sonrasına yönelik açıklamalarını eleştiren Gökkuş, "Nuri Başkan da 2026'dan sonra ne olacağını bilmediği için herhalde bol keseden bolca dağıttı" sözleriyle eleştirdi.

GÖKKUŞ'TAN İBB'YE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE BÜTÇE ELEŞTİRİSİ: "BÜTÇEDE OLMAYAN DESTEĞİ NASIL VERECEKSİNİZ?"

Gökkuş, kentsel dönüşüm konusunda daha önce oluşturulan heyeti hatırlattı. Heyette İstanbul Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, siyasi partilerin temsilcileri ve belediye başkanlarının bulunduğunu belirten Gökkuş, Bakanlığın ortak ilkeler belirlenerek İstanbul genelinde uygulanmasını önerdiğini söyledi.

Nuri Aslan'ın konut başına 1 milyon 300 bin lira karşılıksız destek açıklamasını desteklediklerini ifade eden Gökkuş, "Bunu canı gönülden destekliyoruz. Ama sizin samimiyetinizi ölçmek için bir iş yapacağım diyorsanız yapmanız gerekir. Ben bunun bütçede bir karşılığını görmedim. Bütçede olmayan bir şeyi nasıl yapacaksınız?" ifadelerini kullandı.

YATIRIMIN PAYI YÜZDE 56'DAN 21'E GERİLEDİ

İBB'nin yatırım harcamalarındaki düşüşe dikkat çeken Gökkuş, 2018 yılında belediyenin her 100 liralık harcamasının yaklaşık 56 lirasının sermaye giderlerine ayrıldığını, 2025 yılında ise bu oranın 21 liraya gerilediğini belirtti. 2025 bütçesinde sermaye giderleri için 205,6 milyar lira öngörüldüğünü ancak gerçekleşen harcamanın 53,8 milyar lirada kaldığını ifade eden Gökkuş, yatırım bütçesinin yalnızca yüzde 26'sının kullanıldığını kaydetti.

DEPREM BÜTÇESİNE YÜZDE 2,6 PAY

İstanbul'un en önemli gündeminin deprem olduğunu vurgulayan Gökkuş, 2027 bütçesinde kentsel dönüşüm uygulamalarına 9,3 milyar lira ayrıldığını, deprem, afet ve acil durum kalemleriyle birlikte toplam tutarın 14,7 milyar liraya ulaştığını söyledi. Bu miktarın toplam bütçenin yüzde 2,6'sına karşılık geldiğini belirten Gökkuş, İBB'nin yeni konut üretim hedeflerini de gündeme getirdi.

Bütçede 2026 yılı için bin 370 olarak belirlenen yeni konut üretim hedefinin yıl sonu tahmininde 104'e gerilediğini, 2027 hedefinin ise 800 konut olarak belirlendiğini kaydeden Gökkuş, 2026'da konut üretim faaliyetine ayrılan yaklaşık 697 milyon liralık ödeneğin yıl sonu harcama tahmininin 104 milyon lira olduğunu söyledi. İstanbul'un deprem riski karşısında bu rakamların yetersiz kaldığını belirtti.

METRO HEDEFLERİ DE GERİLEDİ

Gökkuş, 2026 yılında tamamlanması hedeflenen 23,4 kilometrelik raylı sistem uzunluğunun yıl sonu tahmininin 17,4 kilometre olduğunu, 2027 hedefinin ise 13,7 kilometreye gerilediğini ifade etti. Ayrıca Sayıştay'ın 2025 İBB raporunda Ümraniye-Ataşehir-Göztepe ve Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hatlarına sağlanan finansmanın başka harcamalarda kullanıldığına ilişkin tespitlere dikkat çekti. İlk hatta hakediş ödemelerinin aksadığını ve bazı imalatların durduğunu, diğer hattın ise durma noktasına geldiğini belirtti.

İSKİ'YE 17 MİLYAR LİRALIK BORÇ AKTARIMI

Su ve çevre politikalarını da gündeme taşıyan Gökkuş, Sayıştay'ın 2025 İSKİ raporunda İBB tarafından İSKİ'ye nakit ve mahsup yoluyla verilen borcun yaklaşık 17 milyar 38 milyon lira olarak yer aldığını söyledi. Bu finansman ilişkisinin sürekli hâle gelmesinin İSKİ'nin asli hizmetlerini geciktirdiğine ilişkin denetim tespitini hatırlatan Gökkuş, su tarifelerindeki artışları da eleştirdi. İBB yönetiminin suyu gelir kaynağı olarak gördüğünü belirten Gökkuş, İstanbul'da su faturalarının aile bütçesine ağır yük getirdiğini ifade etti.

Çevre yatırımlarına ilişkin bütçe verilerini de paylaşan Gökkuş, hava kalitesi ve gürültü kontrolü için 2026 yılında ayrılan 52 milyon liralık ödeneğe karşılık yıl sonu harcama tahmininin yalnızca 2 bin lira olduğunu söyledi.

AYNİ SOSYAL YARDIM ÖDENEĞİ YÜZDE 21,5 AZALDI

Sosyal belediyecilik başlığında nakdi yardım ödeneğinin 2027 bütçesinde artırıldığını, buna karşılık ayni yardım ödeneğinin 2026 yılı başlangıç ödeneğine göre yüzde 21,5 azaltıldığını belirten Gökkuş, sosyal yardımların yalnızca tanıtım başlığı olarak ele alınamayacağını söyledi. Vatandaşlara verilen desteklerin yanı sıra su, ulaşım ve belediye tarifelerinin aile bütçesine etkisinin de değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

4 TRİLYON 250 MİLYAR LİRALIK HARCAMA

İBB, İSKİ, İETT ve iştirakler dahil 2019-2027 döneminde, 2026 bütçesi ve 2027 tahminiyle birlikte yaklaşık 4 trilyon 250 milyar liralık harcama yapılacağını belirten Gökkuş, bu kaynağın yalnızca yüzde 10'unun kentsel dönüşüme ayrılması durumunda 106 bin 250 konut yapılabileceğini söyledi. Aynı oranın metro yatırımlarına ayrılması hâlinde yaklaşık 118 kilometre metro inşa edilebileceğini belirten Gökkuş, 425 bin araçlık katlı otopark ve 106 kilometre karayolu tüneli örneklerini verdi. Bütçenin yüzde 1'iyle yaklaşık 2 bin yeni otobüs alınabileceğini de ifade etti.

YENİKAPI'DAKİ 1.715 ARAÇ SERGİSİNİ HATIRLATTI

Gökkuş, İBB'nin geçmiş dönemdeki israf ve şeffaflık söylemlerini de eleştirdi. 2019 yılında Yenikapı'da 1.715 aracın makam aracı olarak sergilenmesini hatırlatan Gökkuş, bugün yüksek araç kiralarıyla karşılaşıldığını ve Sayıştay raporlarında kullanıcıları tespit edilemeyen araçların bulunduğunu söyledi. Dönemin kar yağışı sırasında İstanbul'da vatandaşlar yollarda mahsur kalırken İngiltere Büyükelçisi ile balıkçıda yemek yenilmesini de gündeme getiren Gökkuş, musakka üzerinden yapılan tanıtım çalışmalarını eleştirdi.

PERSONEL, İHALE VE SİYASİ KADROLAŞMA ELEŞTİRİSİ

İBB'nin personel politikalarını da gündeme taşıyan Gökkuş, seçim döneminde partizanlığın sona erdirileceği sözünün verildiğini ancak belediyede siyasi kadrolaşmaya gidildiğini, on binlerce emekçinin işinden edildiğini söyledi. Kurultay süreçlerinde delegelere oy karşılığında işe alım sözü verildiğini belirten Gökkuş, belediyenin hizmet kadroları yerine siyasi kadroların güçlendirildiğini ifade etti. İhale süreçlerinde de yandaşlara iş aktarıldığını ve müteahhitlere siyasi yakınlık üzerinden kaynak sağlandığını dile getirdi.

Gökkuş, "Borçlanmak ihanettir" söylemine rağmen borçlanma yapıldığını, dikey bahçelerin kaldırıldığını, HIZRAY projesinin sekiz yılda animasyon videosunun ötesine geçmediğini ve şeffaflık söylemine rağmen kameraların bantlandığını söyledi. Kültür merkezleri, otoparklar, yollar, tüneller ve kavşaklar konusunda verilen sözlerin de yerine getirilmediğini kaydetti.

'İSTANBUL SİYASİ KARİYERİNİZİN BASAMAĞI DEĞİLDİR'

İBB yönetiminin İstanbul'un ihtiyaçlarını ikinci plana bıraktığını belirten Gökkuş, "İstanbul'a hangi pencereden baktığınızı işte biz o gün gördük" ifadelerini kullandı. İstanbul'un siyasi kariyer hedefleri için basamak olarak kullanıldığını söyleyen Gökkuş, Başkan Vekili Nuri Aslan'a da seslenerek, devraldığı makamın gündemini İstanbul'un ihtiyaçlarının belirlemesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda AK Parti döneminde İstanbul'da gerçekleştirilen metro, tünel, doğal gaz, Haliç'in temizlenmesi ve çevre yatırımlarını hatırlatan Gökkuş, İstanbul'un yeniden hizmet belediyeciliğiyle buluşturulacağını söyledi. "Sizin iki dönemlik enkazınızı kaldıramayacak değiliz" diyen Gökkuş, İstanbul'un ihmal edilen yıllarının telafi edileceğini belirterek konuşmasını tamamladı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör