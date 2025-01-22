AK Parti Grup Başkanvekili Yıldız'dan Başkan Tugay'a "kaynak" salvosu

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "İzmir'in gelişmesi için bir yardımınız olmuyor ki. Ne işin ucundan tutuyorsunuz, ne de bize kaynak sağlıyorsunuz." çıkışına cevap verdi. Yıldız yaptığı açıklamada, "Sayın Cemil Tugay, Göreve başlamanızın üzerinden 10 ay geçti. Bu süre zarfında belediyenin işleyişine ve bütçesine hakim olduğunuzu düşünüyorduk. Özellikle son iki aydır meclis toplantılarına katılmamanız, yoğun bir şekilde İzmir'in sorunlarına odaklandığınız izlenimini yaratmıştı. Ancak son açıklamalarınız, bu düşüncemizin yanlış olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Gelin, size yardımcı olalım; çünkü biz, İzmir'in sorunlarının çözümüne sizden daha samimi ve bilgiye dayalı bir gayret gösteriyoruz." Diye konuştu.

10 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇENİN YÜZDE 94'Ü MERKEZİ HÜKÜMETTEN SAĞLANDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a cevaplaması için sorular yönelten Yıldız: "2018'den 2025 sonuna kadar, yani son 8 yılda yaklaşık 10 milyar dolar bütçe kullandınız. Bu bütçenin yüzde kaçı merkezi hükümetten geliyor, biliyor musunuz? Biz söyleyelim: Yüzde 94'ü merkezi hükümetten sağlanıyor. "Kaynak sağlanmıyor" dediğiniz hükümet, topladığı vergilerden size ve diğer tüm belediyelere bu payı aktarıyor. Sadece bu yıl, İzmir'deki 30 ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 150 milyar TL merkezi kaynak aktarılacak. Lütfen bu gerçekleri öğrenin ve kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçin. Sizin göreviniz, eksik bilgilerle algı yaratmak değil, hizmet üretmektir. Bize kaynak sağlanmadığını iddia ediyorsunuz. Oysa ki İZSU Genel Müdürünüz size anlatmıştır, ama yoğunluktan unutmuş olabilirsiniz. Hatırlatalım: Dünya Bankası'ndan İzmir'e özel, devlet güvencesiyle 130 milyon Euro (yaklaşık 5 milyar TL) kredi sağlandı. Ancak bu kaynağı hâlâ kullanamadınız? Üstelik İller Bankası, bu krediyi 31 Mart'a kadar kullanmanız için size resmi yazı gönderdi. Peki, neden bu kaynağı değerlendiremiyorsunuz? Mali İşler Daire Başkanlığınıza sorun: Mürselpaşa Caddesi ve Ege Mahallesi kavşak düzenlemeleri için 1 milyar 200 milyon TL kredi sağlandı mı? Ayrıca, itfaiye araçlarının alımı için 750 milyon TL ek kredi kaynağı tarafınıza sunuldu mu? Bu kaynaklar sağlandı, ancak ne yazık ki siz hâlâ hizmet üretmek yerine bahanelere sığınıyorsunuz. Sayın Başkan, siz bu şehrin, şehri emini yani şehrin emin kişisi olmalısınız. Gelin, gerçekleri açıkça konuşalım. Kim taşın altına elini koyuyor, kim koymuyor, birlikte değerlendirelim. Ancak daha görevinizin 10. ayında bahane siyasetine başlamayın. Halefiniz Tunç Soyer bu yola saparak İzmir'i kaybettirdi. Siz aynı hataya düşmeyin. Unutmayın, İzmir CHP'nin bu anlayışla çok vakit kaybetti." ifadelerini kullandı.