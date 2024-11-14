AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş,‘’CHP’li yönetim iflas eden vizyonunun simgesi!’’

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş, Büyükşehir Meclisi Kasım ayı ikinci oturumunda, 10 Kasım ve 13 Kasım tarihlerinde, İzmir Metro istasyonlarında arızalı, çalışmayan yürüyen merdivenleri çektiği fotoğraflar ile gösterdi. Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan AK Partili Kocabaş, ''İzmir'in metro istasyonlarında, yürümeyen yürüyen merdivenler CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başarısızlıklarla dolu yönetim anlayışının en somut göstergelerinden biri haline geldi. Sürekli olarak 'modern şehir' vaadinde bulunan bu yönetim, en basit altyapı sorunlarını dahi çözememekte, İzmir halkının güvenliğini ve konforunu tehlikeye atmaktadır. Artık İzmir'in metro istasyonlarındaki yürüyen merdivenler, İzmirli vatandaşların sabır sınırını zorlayan bir çileye dönüşmüş durumda. Üçyol Metro İstasyonu'nda yaşanan olaylar bu başarısızlıkların en çarpıcı örnekleridir. 30 Aralık 2023'te, çalışır haldeki merdivenlerin ani olarak ters yöne dönmesiyle 5 vatandaş yaralanmış; ardından 1 Temmuz 2024'de yine Üçyol'da yaşanan başka bir kazada 11 vatandaşımız yaralanmıştır. Üstelik kazaların ardından İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Ertan Sayılkan'ın görevden alınması bile, sorunların kökten çözümüne katkı sağlayamamıştır.'' dedi.

İZMİR VAATLERLE DEĞİL, ÇÖZÜLEN SORUNLARLA İLERİ GİDER

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü, ''İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayında yaptığı açıklamada, Ekim sonuna kadar tüm yürüyen merdivenlerin onarılarak tekrar hizmete açılacağı yönündeki sözleri de, diğer vaatler gibi havada kalmıştır. CHP Grup Başkanvekili Sayın Levent Yıldır önceki gün yaptığı bir değerlendirmede de yürüyen merdivenler için 'Şu an 5 tanesi çalışmıyor.' dedi. Bizzat gittik, 10 Kasım ve 13 Kasım günleri saydık. Evka 3 istasyonunda 1 adet, Basmane istasyonunda 1 adet, Üçyol istasyonunda 2 adet, Hatay istasyonunda 5 adet, Fahrettin Altay İstasyonunda 3 adet, İzmir Spor istasyonunda 2 adet, Göztepe istasyonunda 3 adet, Poligon istasyonunda 1 adet, Balçova İstasyonunda 1 adet olmak üzere toplam 19 adet yürüyen merdiven çalışmıyor. İşte bu durum, CHP yönetiminin İzmir'e olan yaklaşımının bir özeti. Söz var, icraat yok. İzmir, vaatlerle değil, çözülen sorunlarla ileri gider. Tavsiyemiz, laf cambazlığıyla uğraşmaları yerine verdikleri sözleri yerine getirmeleridir.''