AK Parti halkın içinde: AK Parti Esenyurt teşkilatına vatandaştan yoğun ilgi

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Togay Çoban, ilçede yürüttüğü saha çalışmalarıyla vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. İlçe teşkilatıyla birlikte her gün farklı bir mahalleyi ziyaret eden Çoban, sabahın erken saatlerinden itibaren esnaf ve vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiriyor.

Mahalle aralarında, sokaklarda ve çarşılarda yapılan ziyaretlerde vatandaşların sorunları dinleniyor, talepleri not alınıyor. Başkan Togay Çoban, özellikle esnafla sıcak diyaloglar kurarak, yerel sorunların çözümü konusunda gerekli adımların atılacağını belirtiyor.

Ziyaretlerde konuşan Başkan Çoban, halkla kurulan doğrudan temasın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de bu anlayışla hareket ederek her gün sahadayız. Kim ne sorun yaşıyorsa dinliyoruz, çözüm için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımız bilsin ki artık eski Türkiye yok. Devletine, milletine, bayrağına sevdalı bir liderimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'de değil, dünyada da kabul görmüş güçlü bir liderdir. Kimse kendini sahipsiz hissetmesin." dedi. Başkan Çoban'ın samimi yaklaşımı ve çözüm odaklı çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Mahalle ziyaretlerinde çocuklardan yaşlılara kadar birçok kesimle bir araya gelen teşkilat üyeleri, yerel yönetimle halk arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.