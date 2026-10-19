AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Kalıcı çözüm için dönüşüm sürecini başlatmalıyız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından Eyüpsultan Alibeyköy Deresi çevresinde incelemelerde bulundu. Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu ile birlikte selden zarar gören evleri ziyaret eden Özdemir, vatandaşlarla görüşerek hasar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özdemir, bölgede can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek, sel riskine karşı kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi.

'14 DÖNÜMLÜK ALANDA 76 BİNA VE 100'ÜN ÜZERİNDE KONUT BULUNUYOR'

Bölgenin uzun yıllardır benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Özdemir, Alibeyköy Deresi'nin ıslah edilmesinin ardından taşkın sorunlarının azaldığını ancak olağanüstü yağışlarda riskin devam ettiğini ifade etti.

Özdemir, "Yaptığımız tespitlerde 14 dönümlük bir alan içerisinde 76 binanın ve 100'ün üzerinde konutun bulunduğunu gördük. Artık burada kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın kendi yerlerinde yaşamaya devam edebilecekleri bir dönüşüm sürecinin yürütülmesini önemsiyoruz." dedi.

'MURAT KURUM BAKANIMIZLA GÖRÜŞTÜM, GEREKLİ DESTEĞİ VERECEKLER'

Bölgedeki yapıların dönüşümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile telefonla görüştüğünü belirten Özdemir, vatandaşların yerinde dönüşüm taleplerini Bakan Kurum'a ilettiğini söyledi.

Özdemir, "Biraz önce Murat Kurum Bakanımızla bizzat alanda telefon görüşmesi yaptım. Buradaki vatandaşlarımızın yerinde dönüşüm taleplerini ve sürecin planlanmasına ilişkin beklentilerini kendisine aktardım. Bakanımız da gerekli destekleri sunacaklarını ifade etti. İnşallah buradaki problemi kalıcı şekilde çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

'SEL RİSKİNİN YANINDA DEPREM TEHLİKESİ DE VAR'

Alibeyköy Deresi çevresindeki yapılaşmanın yalnızca sel riski açısından değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, bölgedeki zemin koşulları ve yapı stokunun deprem açısından da risk oluşturduğunu belirtti.

Özdemir, "Burası dere yatağı. Altyapı ve zemin problemleri bulunuyor. Allah korusun, olası bir depremde de ciddi can kayıplarına sebebiyet verebilecek bir durum söz konusu. Gerekli zemin güçlendirmelerinin yapıldığı, sağlam yapıların inşa edildiği, kot seviyesinin yükseltildiği ve sosyal alanların oluşturulduğu bir dönüşüm gerçekleştirmeliyiz." diye konuştu. Dönüşüm sürecinde vatandaşların desteğinin önemine dikkati çeken Özdemir, görüştükleri hak sahiplerinin yerinde dönüşüm için maddi katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

'VALİLİĞİMİZİN DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI'

Selden zarar gören vatandaşlara yönelik devlet desteklerinin başladığını belirten Özdemir, henüz başvuru yapmayanların kaymakamlığa müracaat etmelerini istedi.

Özdemir, "Valiliğimiz, yapılan müracaatlar neticesinde ödemeleri vatandaşlarımızın hesaplarına aktarmaya başladı. Bazı vatandaşlarımızın henüz başvuruda bulunmadığını gördük. Kendilerine kaymakamlığımıza müracaat etmelerini söyledik. İlk ödemelerin ardından diğer zarar ve masrafların tespit edilmesiyle devletimiz gerekli katkıları sunacak. Bizler de il ve ilçe başkanlıklarımız olarak vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

'39 İLÇEMİZDE TEŞKİLATLARIMIZ İLK ANDAN İTİBAREN SAHADAYDI'

Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren AK Parti teşkilatlarının ve belediyelerinin vatandaşlara destek verdiğini belirten Özdemir, Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu'nun da ilk günden itibaren bölgede bulunduğunu söyledi.

İstanbul'un 39 ilçesinde teşkilatların harekete geçtiğini ifade eden Özdemir, AK Partili belediye başkanlarının ve ekiplerinin sahadaki çalışmalara katıldığını kaydetti. Sel felaketi sırasında vatandaşların yardımına koşan ve daha sonra hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i de anan Özdemir, "Son anlarını vatandaşlarının yanında geçirdiğine hep birlikte şahit olduk. Sabahlara kadar hemşehrilerimizin hanelerini ziyaret etti. AK Partili belediyelerimiz bu sorumluluk anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında oldu." ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN SELAMLARINI VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ GETİRDİM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sel felaketinin ardından yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Özdemir, bölgedeki vatandaşlara Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız süreci bizzat takip ediyor. Yaptığımız çalışmalardan kendilerini haberdar ettik. Ben de bugün vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini getirdim. Eyüpsultanlı kardeşlerimizin, dostlarımızın ve komşularımızın yanında olmaya, gerekli destekleri sonuna kadar vermeye devam edeceğiz. Buradaki yaraları el birliğiyle saracak, kalıcı çözümleri hep birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör