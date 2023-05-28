AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde balkon konuşması hazırlığı

Yayın yasağının 18.15'te kalkmasıyla Yüksek Seçim Kurulu'ndan ilk sonuçlar geldi. Partililer de ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı. Yoldan araçlarıyla geçenler ise korna çalıp, Rabia işareti yaparak desteğini gösteriyor. Yabancı basın mensuplarının da yoğun katılım gösterdiği il başkanlığında gazetecilerin de bekleyişi sürüyor.

OLASI BALKON KONUŞMASI İÇİN HAZIRLIK YAPILDI

Dışarıya dev ekranların konulduğu binanın önünde ses sistemleri de yerleştirildi. Belli bir noktaya kadar girilebilen binanın içerisine de üst araması yapılarak giriş yapılıyor.

Olası bir balkon konuşması için de hazırlık yapıldı. Yerleştirilen balkonun önünde 'öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek' yazısı yer aldı. Binadakiler de ilk sonuçları dışarıya ve içeriye konulan led ekranlardan takip ediyor.