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Giriş Tarihi: 28.5.2023 20:03

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde balkon konuşması hazırlığı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için Türkiye bugün sandık başına gitti. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı AK Parti İl Başkanlığı önünde de hareketlilik başladı. Olası bir balkon konuşması için de hazırlık yapıldı. Yerleştirilen balkonun önünde ‘öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek’ yazısı yer aldı.

DHA
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde balkon konuşması hazırlığı

Yayın yasağının 18.15'te kalkmasıyla Yüksek Seçim Kurulu'ndan ilk sonuçlar geldi. Partililer de ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı. Yoldan araçlarıyla geçenler ise korna çalıp, Rabia işareti yaparak desteğini gösteriyor. Yabancı basın mensuplarının da yoğun katılım gösterdiği il başkanlığında gazetecilerin de bekleyişi sürüyor.

OLASI BALKON KONUŞMASI İÇİN HAZIRLIK YAPILDI

Dışarıya dev ekranların konulduğu binanın önünde ses sistemleri de yerleştirildi. Belli bir noktaya kadar girilebilen binanın içerisine de üst araması yapılarak giriş yapılıyor.

Olası bir balkon konuşması için de hazırlık yapıldı. Yerleştirilen balkonun önünde 'öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek' yazısı yer aldı. Binadakiler de ilk sonuçları dışarıya ve içeriye konulan led ekranlardan takip ediyor.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde balkon konuşması hazırlığı
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