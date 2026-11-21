İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde AK Belediyecilik anlayışıyla yeni bir hizmet döneminin başladığını belirten Saygılı, su tarifelerinde yüzde 60 civarında indirim komisyondan geçtikten sonraki meclise geleceğini, İZBAN'da 90 dakika uygulamasının yeniden hayata geçirildiğini ve öğrenci ile öğretmen indirimlerinin kapsamının genişletildiğini hatırlatarak, daha birçok hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi.

AK Parti Karşıyaka Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı; AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "AK Parti, bugün 12 milyona üyesiyle Türkiye'nin en büyük siyasi ailesidir. İzmir ise bu ailenin en sarsılmaz, en güçlü, en kenetlenmiş üyesidir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin emanetini omuzlayan, gece gündüz demeden çalışan, kapı kapı dolaşarak gönüllere dokunan milyonlarca teşkilat mensubumuz var. İşte Karşıyaka bu gönül erlerinin en özel mevzilerinden biridir. Bizim için siyaset; ahlâk limanından millete eser ve hizmet için yolculuk yapan bir güven gemisidir. Bu sefere 25 yıldır milletimiz gönülden katıldı. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılıksız ve samimi bir sevgiyle destekledi. Bu destekten ilham alan teşkilatlarımız, AK Parti'nin sahadaki gücü, milletimizle aramızdaki en güçlü bağdır. Mahalle başkanımızdan sandık müşahidimize, kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza, ana kadememizde görev yapan her bir kardeşimize kadar herkes bu büyük davanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Şunu çok iyi biliyoruz ki; güçlü teşkilat, güçlü AK Parti demektir. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, birbirimize sahip çıktığımız, milletimizle gönül bağımızı diri tuttuğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." diye konuştu

HİÇ KİMSE MİLYONLARIN EMEĞİNE GÖLGE DÜŞÜREMEZ

Son dönemde yaşanan gelişmeler üzerinden AK Parti'yi ve teşkilat mensuplarını hedef alan eleştirilere yanıt veren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, parti içerisinde yanlış yapanın korunmayacağını vurgulayarak,"Son günlerde yaşanan gelişmeler üzerinden AK Parti'ye dil uzatmaya, milyonlarca mensubumuzu hedef almaya çalışanlar var. AK Parti büyük bir ailedir. Ancak bizim anlayışımızda, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok net ifade ettiği gibi yanlış yapanın arkasında durmak, yapılan hataları örtbas etmek yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, "Yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz." Hiç kimse birkaç kişinin yanlışından hareketle milyonların emeğine, fedakârlığına ve bu davaya gönül vermiş teşkilat mensuplarımıza gölge düşüremez. Bizim ölçümüz nettir: Şahısları değil, ilkeleri savunuruz; kişileri değil, milletimize hizmet davasını esas alırız. AK Parti'de kendini dokunulmaz gören "siyaset şımarıklığına" yer yoktur. AK Parti'de milletin emeğini, teşkilatların gayretini boşa çıkaracak tek bir aktör barınamaz. AK Parti'de yüreği hizmet ve eser için çarpmayan, zihni çalışmak ve üretmek dışında alanlarda vakit harcayan "siyaset yorgunlarının "barınması mümkün değildir. Milletimiz adına ortada bir sorun veya kriz varsa bunu çözecek irade Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu çözecek kurumsal yeterlilik ve kabiliyetin adı da AK Parti'dir."açıklamasında bulundu.

SU TARİFELERİNDE YÜZDE 60 CİVARINDA İNDİRİM SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ

İzmir'in öncelikli sorunlarına ve vatandaşların beklentilerine yönelik çalışmaları değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, su faturalarında önemli bir indirim için çalışma yürüttüklerini açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve meclis grubunun çalışmalarıyla su tarifelerinde ortalama tüketim esas alınarak ciddi bir indirime gidileceğini belirten Saygılı, "Bugün İzmir'imiz açısından yeni bir dönemin içerisindeyiz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz artık AK Parti belediyecilik anlayışıyla, hizmeti ve vatandaşımızın ihtiyaçlarını merkeze alan bir yaklaşımla hareket ediyor. Bizim önceliğimiz, İzmir'in yıllardır biriken sorunlarını çözmek, hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak ve şehrimizin hak ettiği hizmetlere kavuşmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bunların başında vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarından biri olan su geliyor. İzmir'de su faturaları uzun zamandır hemşehrilerimizin önemli şikâyet konularından biriydi. Şimdi bu konuda somut bir adım atıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay ve meclis grubumuzun çalışmaları neticesinde, ortalama su tüketimini esas alarak su tarifelerinde ciddi bir indirime gidiyoruz. Geçtiğimiz hafta önergemiz Büyükşehir Belediye Meclisimize geldi ve ilgili komisyonlara sevk edildi. Önümüzdeki hafta komisyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte su tarifelerinde yüzde 60 civarında bir indirim sağlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu

"TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN İNDİRİM TARİFELERİNİN KAPSAMINI GENİŞLETİYORUZ

İzmir'de ulaşım alanında hayata geçirilen uygulamalara da değinen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İZBAN'da 90 dakika uygulamasının ardından öğrenci ve öğretmen indirimlerinin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Kamu ve özel sektör ayrımı gözetilmeksizin daha fazla öğretmenin indirimlerden yararlanacağını belirten Saygılı,"Ulaşımda da hemşehrilerimizin beklentilerine cevap veriyoruz. Daha önce İZBAN'da 90 dakika uygulamasını yeniden hayata geçirmiştik. Şimdi de öğrenci ve öğretmen indirimlerinin kapsamını genişletiyoruz. Böylece daha fazla öğrencimiz ve kamu-özel ayrımı gözetmeksizin daha fazla öğretmenimiz bu indirimlerden faydalanabilecek. Biz bir taraftan İzmir'in yıllardır çözüm bekleyen temel meseleleri üzerinde çalışırken, diğer taraftan vatandaşımızın hayatına en kısa sürede dokunacak uygulamaları hayata geçiriyoruz. İzmir'in kaybedecek bir günü daha yok. Biz polemikle değil hizmetle, mazeretle değil icraatla, sözle değil sonuçla ilgileniyoruz. Sözlerime son verirken, bu güzel programın düzenlenmesinde emeği geçen ilçe teşkilatımıza, kıymetli İlçe Başkanımıza ve tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin; hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum."dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör