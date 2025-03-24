AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı’dan CHP’ye sert çıkış!

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Geleneksel İftar Programı'na; AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar, MKYK Üyeleri Temel Başalan, Cemal Bekle, Emre Cemil Ayvalı, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Gerçek Tekin, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, önceki dönem İl Başkanları, önceki dönem milletvekilleri, teşkilat mensupları katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ''AK Parti, milletin selameti için cefa çekenlerin ve her koşulda millete vefa gösterenlerin partisidir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı milleti uğruna çalıştığı uykusuz gecelerden, geçtiği zor dönemlerden, insanı ve mazlumlar için döktüğü gözyaşlarından tanıyoruz. Milletin duası Recep Tayyip Erdoğan'ladır. Zilletin utancı ise Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakının şahsı manevisinde yükselen Türkiye Yüzyılı'nın ideallerine sırt dönen nasipsizlere aittir. Bugün o nasipsizlerden biri, Ankara'da kullandığı "sözde Genel Başkan oturağından" kalkmış ve İstanbul'da provokatörlük yapmaktadır. Biz onları Gezi Parkı Kalkışmasından tanıyoruz. Önce hak, hukuk, adalet derler. Sonra türlü vandallıklarla sokakları teröre ve şiddete teslim ederler. Ağızlarından demokrasi düşmez. Ellerinde de polise attıkları, taş, saldırdıkları sopa eksik olmaz. Madem adalet diyorlar, samimi olsunlar. İşleyen yargı sürecine saygı göstersinler. Bunlar mahkeme basıp hâkime saldıran, adliye önünde savcıları tehdit eden siyaset mafyaları. Gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımızı suçluyorlar. Ya hu topunuz bir araya gelip bir ömür çalışsanız, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke ve millet için yaptıklarının zekatını çıkaramazsınız. O yüzden haddinizi bilin! Ayağınızı denk alın! Polisimizin yakasından düşün! Sizin kavganız kendi içinizde. Sağı solu suçlamayı bırakın! Sizi kendi adamlarınız ihbar etti. CHP'yi CHP'nin yolsuzluklarından, rüşvetçiliğinden, kamudaki yağmalarından bıkan vicdan sahibi CHP'liler ihbar etti. Çünkü siz, milletin yerel seçimlerde size verdiği emanetine ihanet ettiniz.'' ifadelerini kullandı.
"PR ÇALIŞMALARIYLA KÂĞITTAN BİR KAPLAN YARATIP SUNİ BİR LİDER KÜLTÜNÜ BİZE DAYATMAK İSTİYORLAR"
''Dün İstanbul'da ne yaşandı ve yaşanıyorsa İzmir'de de yaşandı ve yaşanıyor.'' diyerek sözlerine devam eden Başkan Saygılı, ''Rantsal bölüşüm var, kentsel dönüşüm yok! Körfez'de çevre felaketi var, temizleyen belediye yok. Hizmet ve ilgisizlikten CHP'nin yerel siyasetine isyan eden İzmirliler var, işiten CHP siyasi aklı yok. İstedikleri kadar kaynak ve imkân var, çalışmak için hevesleri ve niyetleri yok. Rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık var, utanma, sıkılma, mahçup olma yok! Şimdi de milletin aklıyla alay ederek tek adaylı bir ön seçimle vazgeçemedikleri bir davranışı tekerrür ediyorlar. Açık oy gizli sayım. Adına ön seçim dedikleri ne idiği belirsiz bir siyaset sirkinde politika cambazlığı yapıyorlar. Algı operasyonları ve PR çalışmalarıyla kâğıttan bir kaplan yaratıp suni bir lider kültünü bize dayatmak istiyorlar. Oysa liderlik; Avrupalılara Türkiye'yi şikâyet eden ucuz bir belediye başkanlığı performası değildir. Liderlik; küresel her platformda Dünya 5'ten Büyüktür diyebilmektir. Liderlik; kurultay salonlarında fiyatı bir cep telefonu eden delegelerden oy satın alarak koltuğa oturmak değildir. Liderlik; kelle koltukta 15 Temmuz gecesi İstanbul'a inip milletiyle darbecilere direnmektir. Bu haliyle Türkiye'nin CHP'den öğreneceği bir taz-ı siyaset ve liderlik örneği yoktur ve olamaz.
"ESKİSİ YENİSİ YOK HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sözlerini şu şekilde sonlandırdı, ''Rabbim devletimizi ve milletimizi her türlü şer odağından ve hain plandan muhafaza etsin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim ve kaim eylesin. Çok çalışacağız. İzmir için gece gündüz demeden koşturacağız. İzmir'imizi, Türkiye'mizi siyaset tüccarlarının rüşvet ve hortum çarklarına teslim etmeyeceğiz. Her gönüle girecek, İzmir'de AK Parti'nin bugüne kadar yaşamış olduğu en büyük başarıya hep birlikte imza atacağız. Eskisi yenisi yok. Hep birlikte başaracağız. AK Parti burada, teşkilat burada, vefa burada, zaferin sırrı da burada inşallah! İftar soframızı şereflendirdiğiniz için başta Sayın Genel Başkan Vekilimiz olmak üzere tüm kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin.''