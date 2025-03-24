AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı’dan CHP’ye sert çıkış!

"PR ÇALIŞMALARIYLA KÂĞITTAN BİR KAPLAN YARATIP SUNİ BİR LİDER KÜLTÜNÜ BİZE DAYATMAK İSTİYORLAR"

''Dün İstanbul'da ne yaşandı ve yaşanıyorsa İzmir'de de yaşandı ve yaşanıyor.'' diyerek sözlerine devam eden Başkan Saygılı, ''Rantsal bölüşüm var, kentsel dönüşüm yok! Körfez'de çevre felaketi var, temizleyen belediye yok. Hizmet ve ilgisizlikten CHP'nin yerel siyasetine isyan eden İzmirliler var, işiten CHP siyasi aklı yok. İstedikleri kadar kaynak ve imkân var, çalışmak için hevesleri ve niyetleri yok. Rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık var, utanma, sıkılma, mahçup olma yok! Şimdi de milletin aklıyla alay ederek tek adaylı bir ön seçimle vazgeçemedikleri bir davranışı tekerrür ediyorlar. Açık oy gizli sayım. Adına ön seçim dedikleri ne idiği belirsiz bir siyaset sirkinde politika cambazlığı yapıyorlar. Algı operasyonları ve PR çalışmalarıyla kâğıttan bir kaplan yaratıp suni bir lider kültünü bize dayatmak istiyorlar. Oysa liderlik; Avrupalılara Türkiye'yi şikâyet eden ucuz bir belediye başkanlığı performası değildir. Liderlik; küresel her platformda Dünya 5'ten Büyüktür diyebilmektir. Liderlik; kurultay salonlarında fiyatı bir cep telefonu eden delegelerden oy satın alarak koltuğa oturmak değildir. Liderlik; kelle koltukta 15 Temmuz gecesi İstanbul'a inip milletiyle darbecilere direnmektir. Bu haliyle Türkiye'nin CHP'den öğreneceği bir taz-ı siyaset ve liderlik örneği yoktur ve olamaz.