İzmir Büyükşehir Belediyesi 2027 İZSU Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurul'da görüşülen su tarifelerine ilişkin düzenleme, çeşitli kademelerde yüzde 65'e varan indirim yapılmasını öngören kararla oy birliğiyle kabul edildi. Kararın ardından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, indirimin İzmir'e ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Saygılı,"Su indirimi İzmir'imize hayırlı olsun! İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizde görüşülen ve oy birliğiyle kabul edilen karar doğrultusunda, su tarifelerinde çeşitli kademelerde yüzde 65'e varan indirimin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmirli hemşehrilerimizin suya daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi adına çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a, Cumhur İttifakı Meclis Grubumuza ve kararın oy birliğiyle kabul edilmesine katkı sunan tüm parti gruplarına ve tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum. İzmir'imizin ve hemşehrilerimizin yararına olan her çalışmanın yanında olmaya, AK Parti belediyecilik anlayışımızla şehrimize hizmet etmeye ve eser kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör