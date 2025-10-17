AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı’dan Tugay’a ’baraj’ yanıtı!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın baraj açıklamasına yanıt verdi. Başkan Saygılı yaptığı açıklamada, "İzmir'de 2003-2025 yılları arasında hükümetimiz tarafından işletmeye alınan 5 içme suyu tesisiyle tam 8 milyar 824 milyon 952 bin TL yatırım yapılmıştır. Bu yatırımlar sayesinde İzmir'in içme suyu kapasitesi 133,6 milyon m³'e ulaşmıştır. İzmir'in yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacı yaklaşık 250 milyon m³'tür. Ancak bugün İzmir'de altyapı yetersizliği nedeniyle, her yıl bir Tahtalı Barajı kadar, yani yaklaşık 90 milyon m³ su barajdan musluklara gelmeden kaybolmaktadır. Bu da İzmir'in yıllık kullandığı suyun neredeyse üçte birinden fazlasına denk geliyor! Sayın Tugay, hükümetimize baraj eleştirisi yapmadan önce şapkanızı önünüze koyup iki kez düşünün. Önce, hükümetimizin yapıp hizmetinize sunduğu barajlardan gelen suyu İzmirlilere ulaştırma görevinizi layıkıyla yerine getirin. Çünkü hükümetimiz, son 23 yılda, 80 yılda yapılandan fazlasını yaparak İzmir'e; 61,5 milyar TL'lik yatırımla barajından göletine, yeraltı depolama tesisinden sulama tesisine kadar 221 eseri bu kente kazandırmıştır. Bakanlık size geçen dönem 110 milyon Euro kredi (5,2 milyar TL) sağladı. Ne için? Yağmur suyu ve kanalizasyon suyunun ayrıştırılması, yani körfezi kirleten yanlış yaptığınız sistemi düzeltmeniz için. Siz ne yaptınız? 3 yılda sadece üçte birini ihale edebildiniz, o da işler yeni başladı. Demek ki Bakanlık size 5,2 milyar TL kredi sağladı ama siz hala bir işi bitiremediniz. Siz, çeyrek asırdır İzmir'e tek bir kalıcı yatırım yapamadığınız için, bugün bu şehir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıyadır." ifadelerini kullandı.