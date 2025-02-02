AK Parti kadın kolları kongresi yapıldı

AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları 7'inci Olağan Kongresi, partililerin yoğun bir katılımı ile yapıldı. Mevcut başkanı Mervenur Seyit Beşe'nin yeniden seçildiği kongrede, Milletvekili Suna Kepolu Ataman konuşma yaptı. Siyasete girerken en büyük gücünün, Diyarbakır'ın anneleri ve Diyarbakır'ın kadınları olduğuna dikkat çeken Ataman, "Buradan, Diyarbakır'dan yanımda sizin olduğunuzu bilerek Türkiye'ye, Ortadoğu'ya ve tüm dünyaya seslenmek istiyorum; ey beşiğini salladığımız evlatlarımız! Her neredeyseniz sesime kulak verin. Hep birlikte daha hür ve özgür hayatın yollarını açalım. Birlik ve beraberlik içerisinde, bir orman gibi hür ve kardeşçesine yaşamamızın önünde engel ne varsa, onları ortadan kaldıralım. Hepinizin bildiği gibi AK Parti ve Cumhur İttifakı yani temsil ettiğimiz siyasi irade hazır. Bütçe görüşmeleri sırasında Mecliste yaptığım konuşmada huzur için, kardeşlik için elimi değil, gövdemi taşın altına koymaya söz verdim. Çocukların yetim kalmasını, annelerin evlatsız kalmasını istemeyenler bu çağrıyı duymak zorundasınız.

Bu memlekette Yozgatlı ananın, Uşaklı ananın, Sinoplu, Maraşlı ananın, Diyarbakırlı, Hakkarili ananın istediği şey güvenlik içinde huzurlu bir yaşamdır. Eğer bu iş ölümle düzelecekse, en önde ben gideyim. Siz kardeşlerimle, bacılarımla biz ölelim ama artık evlatlarımız ölmesin. Bizim kanımız, bu vatan için ölenlerin kanından daha kırmızı, daha değerli değildir.

Hiçbir etnik kökene girmeksizin herkesi kardeş olarak, herkesi bir ve eşit görerek bu cümlemi söylüyorum. Kimimiz Türk, kimimiz Kürt, kimimiz Arap, kimimiz Çerkez. Biz hep birlikte Anadolu kadınlarıyız. Analarla dolu Anadolu'yuz biz. Yüreğinde evlat sevgisi olan tüm analarla birlikte, vereceğiz bu mücadeleyi ve artık hiçbir evladımızın acısı, evimize düşmeyinceye kadar sürdüreceğiz. Malazgirt'te olduğu gibi Çanakkale'de olduğu gibi gönül gönüle olduğumuzu tarihe not düşelim" dedi.