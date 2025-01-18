AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin: Knidos’tan 5 milyon gelir elde edenler, 5 liralık yatırım yapmadı

Muğla'daki Knidos Antik Kenti'nde Datça Belediyesi'ne ait olan restoran ve iskelenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmesi kararıyla ilgili AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin açıklamalarda bulundu.

Datça Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Haluk Laçin, siyasette hizmetin önemine dikkati çekti. Başkan Laçin, "Knidos'taki köylülerimiz ve muhtarımızla konuştuk. Dediler ki 'Knidos alınmasın' Knidos'u kimse bir yere almıyor. 2004'te Knidos'un yolu açılırken, biz hakim karşısına çıktık ve bu şartlarda açtık. 2006'da suyu götürürken orada davul zurna çaldık. 2007 yılında Seyfi Terzibaşoğlu dönemin milletvekili, Knidos'ta yüzen iskele yaptık, arkeolojik SİT'tir dedik, biz ruhsatını aldık. Seyfi abinin milletvekili bitmişti, arkada iskelenin ruhsatı geldi. Hafta sonu Knidos'a gittik, çöp bidonu çöplerden görünmüyordu. Restoranın lavabosunda su akmıyor. Bir ayıptır. Restoranda bulaşık yıkamaya su yok. O gün açtığımız yolun yamaları yapılmamış. Siz Knidos'a böyle mi sahip çıktınız. Her yıl 5 milyon TL Knidos'tan gelir elde edeceksiniz, benim Yazı köyüme 5 TL'lik yatırım yapmayacaksınız. Yazı Köyü, yazın susuz kalacak. Bu mu sizin insanlık anlayışınız?"

BİZ KNİSDOS'TA HİZMET ETMEK İÇİN NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ

Haluk Laçin sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyemiz diyor ki; Karaköy'de mezarlık satıldı? Şimdi başkana bakıyoruz, mahallesinin mezarlığı satılıyor. Haberi yok. Knidos elden gidecek diye yatıp kalkıyor. Yani siz bırakın yaşayanı, ölmüşe sahip çıkamıyorsunuz. Ben il başkanı olarak, Knidos'a getirilecek en güzel hizmetin sayın milletvekillerimizle beraber takipçisi olacağız. Biz Knisdos'ta hizmet etmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Çalışanlar da Yazı köylülerimizin gençleri olacak.