AK Parti Muğla İl Danışma Meclisi toplantısı Hüseyin Yayman’ın katılımıyla gerçekleşti

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'in açılış konuşmasıyla başlayan programa AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve belediye başkanları, meclis üyeleri, İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ve yönetimleri, önceki dönemlerde görev alan milletvekilleri, yöneticiler, teşkilat mensupları katıldılar.

Yoğun katılımdan dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür eden AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, program sonrası yaptığı açıklamada, "Yoğun bir katılımla gerçekleşen İl Danışma Meclisi toplantımızın partimize ve Muğla'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Programımıza katılımlarından dolayı Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin Yayman'a, İl Koordinatörümüz Sayın Osman Zabun'a, tüm teşkilat mensuplarıma, dava ve yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.