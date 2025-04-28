AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz’ün acı günü

Durkadın Irmak'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Seydikemer İlçesi Kumluova Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz'ün kayınvalidesi 5 çocuk annesi Durkadın Irmak'ın cenaze merasimine AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz, Kadem Mete, AK Parti Muğla geçmiş dönem milletvekili Hasan Özyer, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü ile Irmak ailesinin yakınları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alınıp, Durkadın Irmak'ın cenazesi aynı mezarlıkta dualarla ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze merasiminin ardından AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz taziyeleri kabul etti.