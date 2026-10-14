AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İstanbul’daki sağanak yağışa ilişkin açıklama: Devlet tüm kurumlarıyla sahadadır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"DEVLET TÜM KURUMLARIYLA SAHADADIR"

"İstanbul'umuzda sağanak yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır.

Mahsur kalan ve zarar gören bütün vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Geçmiş olsun İstanbul."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör