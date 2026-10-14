Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'daki sağanak yağışa ilişkin açıklama: Devlet tüm kurumlarıyla sahadadır
Giriş Tarihi: 14.10.2026 21:32 Son Güncelleme: 14.10.2026 21:37

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'daki sağanak yağışa ilişkin açıklama: Devlet tüm kurumlarıyla sahadadır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’umuzda sağanak yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mahsur kalan ve zarar gören bütün vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm imkanlar seferber edilmiştir." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İstanbul’daki sağanak yağışa ilişkin açıklama: Devlet tüm kurumlarıyla sahadadır
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"DEVLET TÜM KURUMLARIYLA SAHADADIR"

"İstanbul'umuzda sağanak yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır.

Mahsur kalan ve zarar gören bütün vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Geçmiş olsun İstanbul."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÖMER ÇELİK #İSTANBUL
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'daki sağanak yağışa ilişkin açıklama: Devlet tüm kurumlarıyla sahadadır
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