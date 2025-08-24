AK Parti Terörsüz Türkiye süreci için Diyarbakır’da sahaya iniyor! Kapı kapı dolaşıp süreci anlatacaklar

Aksu, "Hem bu süreci hem de partimizin hizmetlerini anlatmak için zaman ve yer ayırt etmeksizin sahada olacağız" dedi. AK Parti, "Terörsüz Türkiye " sürecini halka doğru anlatmak için bölgede sahaya indi. Diyarbakır'ın en büyük ilçesi olan Kayapınar'da mahalle temsilcileriyle geniş kapsamlı toplantı yapıldı. Aynı zamanda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi olan Samsun Milletvekili ve Diyarbakır İl Koordinatörü Ersan Aksu, İl Başkanı Ömer İler, Kayapınar İlçe Başkanı Mehmet İhsan Aytekin, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile parti mensuplarının katıldığı toplantının ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye Süreci oldu.

"SAHADA VATANDAŞIN KALBİNE DOKUNUN"

Ersan Aksu, dinamik bir şekilde hareket ederek sürekli sahada olmalarını, Terörsüz Türkiye Sürecini halka iyi anlatmalarını, vatandaşların sorunlarını tespit edip partinin kurullarına aktarmalarını istedi. Türkiye'nin yarım asırdır terörden çok çektiğini, toplumun tüm kesimlerinin bunun için bedel ödediğini dile getiren Aksu, bu sorunun çözümü için cumhuriyet tarihindeki en büyük adım ve hamlelerin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle AK Parti iktidarında atıldığını anımsattı. İsrail başta olmak emperyalist güçlerin bu sorunun çözülmesini istemediğini kaydeden Aksu, ülke olarak bunu başarmaları halinde Türkiye'nin bölgesinde lider ve öncü devlet olacağının altını çizdi. Mahalle temsilcilerine "Her biriniz mahallemizin Recep Tayyip Erdoğan'ısınız" diye hitap eden Aksu, karış karış gezip vatandaşlarla hemhal olmaları gerektiğini dile getirdi.

"SAHADA ANLATIN"

"Terörsüz Türkiye " sürecinin Türkiye'nin milli ve yerli projesi olduğunu vurgulayan AK Parti İl Başkanı Ömer İler, bu sürecin mimarının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna atıfta bulunarak tüm teşkilat mensuplarından bunu sahada heyecanlı bir şekilde anlatmalarını arzuladıklarını söyledi. Ülkenin ve bölgenin geçmişte yaşadığı acıları anlatan Ömer İler, artık bu acıların yerini huzur, refah ve kalkınmaya bırakmak için bu mücadelenin verildiğini aktardı.

"KAYAPINAR OLARAK AKTİF ŞEKİLDE SAHADAYIZ"

AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Mehmet İhsan Aytekin, saha siyasetine önem veren bir geleneğe sahip olduklarını dile getirdiği konuşmasında Kayapınar olarak tüm teşkilat bileşenleri ve mahalle temsilcileriyle koordineli çalıştıklarını söyledi. Aytekin, sahada hem Terörsüz Türkiye Sürecini hem de AK Parti iktidarındaki hizmetlerini anlatıp aynı zamanda iletilen sorun ve taleplere pratik çözüm ürettiklerini ifade etti.