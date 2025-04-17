AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu’dan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu’na performans tepkisi

31 Mart 2024 yerel seçimlerini takiben geçen bir yıl boyunca ilçenin ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin için somut bir adım atılmadığını belirten Uğurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Belediyesi arasında, beklenen uyum ve koordinasyonun da sağlanamadığını söyledi. Uğurlu, 2014'te yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası'nın üzerinden 11 yıl geçmiş olmasına rağmen Tire ilçesinin temel sorunlarının halen daha çözülemediğinin altını çizdi.

100 PROJE VAAT EDİLDİ HİÇBİRİ YAPILMADI

Konuşmasında, seçim sürecinde dağıtılan kapsamlı proje kitapçıklarına değinen Uğurlu, Tirelilere seçim öncesi 100 projenin söz verildiğini, ancak bunların hiçbirisinin hayata geçirilmediğine işaret etti. Uğurlu konuya ilişkin şunları söyledi: "Bu projeler, seçim meydanlarında duyuruldu ancak aradan geçen süreye rağmen tek birinde dahi ciddi bir adım atılmadı. Ulaşım, sosyal alanlar, gençler ve kadınlar için vadedilen projeler tamamen kağıt üzerinde kaldı," diye konuştu.

BELEDİYE BORÇ YÜKÜ ALTINDA EZİLİYOR

Verilen sözler nedeniyle toplumda oluşan hizmet beklentisinin zamanla hayal kırıklığına dönüştüğünü belirten Uğurlu, ayrıca, merkezi hükümet tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yılda aktarılan 600 milyon liranın ilçeye yansıtılamadığını, Tire Belediyesi'nin görevi devraldığında mali açıdan dengeli olduğunu, fakat kısa sürede artan borç yükü ve zarar eden belediye işletmeleriyle mevcut duruma geldiğini aktardı.

HEPSİ LAFTA KALDI

Somut örneklerle eleştirilerini sürdüren Uğurlu, "Hal binası, otogar, itfaiye binası ve otopark gibi büyük projelerde hiçbir ilerleme kaydedilmedi." diye konuştu. Tarım ve turizmdeki potansiyele rağmen, modern bir hal binası ya da turizm rotaları konusunda olumlu bir gelişme olmadığını belirten Uğurlu, "100 projenin hemen hepsi maalesef rafta ve lafta kaldı. Bu da Tire'nin gelişimini ve halkın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

ARTIK BAHANE DÖNEMİ BİTTİ

AK Parti Tire İlçe Teşkilatı olarak, hizmet odaklı siyaset anlayışını benimsemeye devam ettiklerini belirten Uğurlu, "Artık bahane dönemi bitti. Tire halkı net ve somut hizmet bekliyor. Her sözün takipçisi ve yapılmayan işlerin hatırlatıcısı olmaktan vazgeçmeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTUN

Açıklamalarını, "Tire halkına verdiğiniz sözleri tutun" çağrısıyla noktalayan Uğurlu, Tire için çalışmaya ve halkın taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini yineledi.