AK Parti’den 2022’de refah artışı için ek bütçe





Başkan Erdoğan'ın müjdesi bununla kalmayıp yılbaşından sonra Meclis'e getirilecek kanuni düzenlemeyle de uzman öğretmen maaşlarında bin TL; başöğretmen maaşlarında ise 2 bin TL ücret artışı yapacağını açıklamıştı. açıklamıştı. Hekimlere verilen ücret artışı kararının daha sonra sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verilmişti. Düzenlemenin bu ayın sonunda bütçe görüşmelerinin ardından yasalaşması bekleniyor.