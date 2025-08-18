Haberler Yaşam Haberleri AK Parti’den Büyükşehir'e çöp tepkisi: İzmir’de her yer çöp
Giriş Tarihi: 18.8.2025 15:44 Son Güncelleme: 18.8.2025 15:48

AK Parti’den Büyükşehir'e çöp tepkisi: İzmir’de her yer çöp

İZBB tarafından işletilmekte olan Harmandalı Çöplüğünün, Danıştay kararı ile kapatılmasının ardından kent genelinde çöp sorunu patlak verdi. Başta kent merkezi olmak üzere birçok ilçede cadde ve sokaklarda toplanmayan çöpler insan sağlığını tehdit etmeye başladı. Kent genelinde yaşanan tepkilere AK Parti İzmir İl Başkanlığı da eklendi. İl Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda CHP’li İzmir büyükşehir Belediyesi hedef alındı. İzmir’in Konak ilçesinde çeşitli yerlerde çekilen birikmiş çöp fotoğraflarını paylaşan AK Parti İzmir İl Başkanlığı, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “İzmirliler bu sabah yine çöp dağlarına uyandı” ifadelerine yer verildi.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
AK Parti’den Büyükşehir’e çöp tepkisi: İzmir’de her yer çöp

Danıştay'ın geçtiğimiz Temmuz ayında Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümünü durdurmasının ardından, evsel atıkların bir bölümü Bergama ve Ödemiş'teki tesislere yönlendirildi.

Her iki tesisinde kapasitesi günlük 5 bin 500 ton çöpün işlenmesine yetmeyince kentin cadde ve sokaklarında çöp birikintileri oluşmaya başladı. Sıcak havanın da etkisi ile kokmaya başlayan çöpler insan ve çevre sağlığını da tehdit eder boyutlara ulaştı.

VİZYONSUZ VE BECERİKSİZ

AK Parti İzmir İl Başkanlığından kent genelindeki çöp sorununa ilişkin açıklama geldi. Partinin İzmir İl Başkanlığının sosyal medya hesaplarından Konak ilçesinde cadde ve sokaklarda biriken çöplerin yer aldığı kareler paylaşan il başkanlığı altına da: "İzmirliler bu sabah yine çöp dağlarına uyandı. Şehrimizin kalbi Konak'ta çöp manzaraları artık alışıldık hale geldi! Bir belediye düşünün ki, en temel hizmet olan çöp toplamayı dahi layıkıyla yerine getiremiyor. İzmirliler, bu vizyonsuz ve beceriksiz yönetimin mağduru olmayı hak etmiyor" ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti’den Büyükşehir'e çöp tepkisi: İzmir’de her yer çöp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz