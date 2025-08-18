AK Parti’den Büyükşehir’e çöp tepkisi: İzmir’de her yer çöp

Danıştay'ın geçtiğimiz Temmuz ayında Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümünü durdurmasının ardından, evsel atıkların bir bölümü Bergama ve Ödemiş'teki tesislere yönlendirildi.

Her iki tesisinde kapasitesi günlük 5 bin 500 ton çöpün işlenmesine yetmeyince kentin cadde ve sokaklarında çöp birikintileri oluşmaya başladı. Sıcak havanın da etkisi ile kokmaya başlayan çöpler insan ve çevre sağlığını da tehdit eder boyutlara ulaştı.

VİZYONSUZ VE BECERİKSİZ

AK Parti İzmir İl Başkanlığından kent genelindeki çöp sorununa ilişkin açıklama geldi. Partinin İzmir İl Başkanlığının sosyal medya hesaplarından Konak ilçesinde cadde ve sokaklarda biriken çöplerin yer aldığı kareler paylaşan il başkanlığı altına da: "İzmirliler bu sabah yine çöp dağlarına uyandı. Şehrimizin kalbi Konak'ta çöp manzaraları artık alışıldık hale geldi! Bir belediye düşünün ki, en temel hizmet olan çöp toplamayı dahi layıkıyla yerine getiremiyor. İzmirliler, bu vizyonsuz ve beceriksiz yönetimin mağduru olmayı hak etmiyor" ifadelerine yer verildi.