Ak Parti’den Etiyopya’ya kurban köprüsü: Yardım seferberliği 7. yılında

ÖZCAN: ETİYOPYA'YA VEFA BORCUMUZ VAR

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise, AK Parti'nin dünyanın dört bir yanında yardıma ihtiyaç duyan insanlara destek olmayı görev bildiğini belirterek, "AK Parti olarak tüm teşkilatlarımızla birlikte, dünyanın neresinde olursa olsun, yardıma muhtaç insanlara el uzatmak için gayret gösteriyoruz. Bu çabamızda en büyük gücümüzü milletimizden alıyor, Cumhurbaşkanımızın belirlediği vizyon doğrultusunda hareket ediyoruz. Özellikle Afrika kıtasında zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden Müslüman kardeşlerimizin daha insani şartlarda yaşamaları için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz," dedi.

Özcan, konuşmasının devamında bazı Batılı ülkelerin Afrika kıtasına yönelik yaklaşımını da eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sözde medeni Avrupa ülkeleri, Afrika'yı adeta açlığa ve yoksulluğa mahkûm ediyor. Biz ise bu insanların hak ettikleri gibi, onurlu bir yaşam sürmelerini arzuluyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Dünya beşten büyüktür'. Etiyopya bizim için çok özel bir yer; burası İslam tarihinde ilk hicretin gerçekleştiği topraklardır ve bu yüzden onlara vefa borcumuz var. AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak 2016 yılından bu yana bölgede çeşitli yatırımlar ve projeler hayata geçiriyoruz. Eğitim, ibadet ve barınma gibi temel ihtiyaçlara yönelik okul, cami, sosyal alanlar ve konaklama tesisleri inşa ettik. Ayrıca her yıl düzenli olarak kurban kesimi ve zekât yardımları gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl bölgede 150 büyükbaş hayvan keserek yaklaşık 3 bin aileye et ulaştırdık. Allah'ın izni ve milletimizin cömertliği ile bu sene çok daha fazlasını yapacağımıza inanıyoruz.''