Ak Parti’den Etiyopya’ya kurban köprüsü: Yardım seferberliği 7. yılında

AK Parti Ankara İl Teşkilatı bu yıl da Etiyopya'ya yardım elini uzatacak. Etiyopya'nın Gonder şehrinde AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından yaptırılan AK Külliye'de kalan yetim çocuklar yoksullukla mücadele eden insanlar bu yıl da Kurban Bayramı'nda bayram mutluluğu yaşayacak.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan öncülüğünde Ankaralı hayırseverlerin bağışları ile Etiyopyalı yetimlerle 7. kez kurulacak yardım köprüsü ile Etiyopya'nın Gonder şehrinde bulunan AK Külliye'de 150' nin üzerinde büyükbaş hayvan kurban edilerek yetimlere ve muhtaç ailelere dağıtılacak.
AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kurban hisselerini yurt dışında değerlendirmek isteyen vatandaşların Etiyopya'da kesilmek üzere belirlenen kurban hisse bedelinin 4700 TL olacağı ifade edildi.
Mazlum ve mağdur insanların hamisi olan Türkiye'nin adını dünyaya duyuran AK Parti Afrika kıtasındaki mazlumları da yalnız bırakmamaya devam ediyor. AK Parti Ankara İl Başkanlığı bu yıl da Etiyopyalı yetimleri Kurban Bayramı'nda kurban ve zekat dağıtarak sevindirecek.
AK Parti Ankara İl Başkanlığı, eski adıyla Habeşistan olarak anılan Etiyopya ile 7 yıl önce kurduğu yardım köprüsü üzerinden bu yıl da Kurban Bayramı'nda Etiyopyalı yetimlere ve muhtaç ailelere kurban eti dağıtacak. AK Parti Ankara İl Teşkilatı, Peygamber Efendimizin dadısı Ümmü Eyme'nin ve ilk İslam Müezzini Bilali Habeşi'nin ülkesi olan Etiyopya Gonder şehrinde 2016 Yılı sonlarında inşaatına başlanan ve 2019 yılında tamamlanan AK Külliye'de eğitim gören ve barınma hizmeti alan 200 civarındaki Etiyopyalı yetim ve bölgedeki diğer ihtiyaç sahipleri için bu yıl 150'nin üzerinde büyükbaş hayvan kurban ederek etlerini AK Külliye'de kalan yetimlere ve muhtaç ailelere dağıtacak. Başkent Addis Ababa'ya 700 km uzaklıkta bir bölgede yer alan Ak Külliye Etiyopyanın Gonder şehrine bağlı Enfraz ilçesinde yer alıyor.
AK PARTİ'DEN ANLAMLI KAMPANYA: "KURBANLARINIZ YOKSULLARIN BAYRAMI OLSUN"
Kurban Bayramı'nın manevi coşkusu ve yardımlaşma ruhunu yurt dışına taşıyan AK Parti İl Başkanlığı, hisselerini yurt dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için de bir duyuru yaptı. Buna göre, Etiyopya'da kesilmek üzere belirlenen kurban hisse bedeli 4700 TL olarak açıklandı.
Kurban Bayramı vesilesiyle Etiyopya'da inşa edilen AK Külliye'nin bulunduğu bölgede kurbanların kesileceği ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi. Duyuruda, kesim işleminin baştan sona videoya alınarak hisse sahiplerine gönderileceği, böylece bağışçıların kurbanlarının yerine ulaştığını görebilecekleri kaydedildi.
Açıklamada, Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşların, 4700 TL olan hisse bedelini Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi adına Vakıfbank'a ait TR98 0001 5001 5800 7281 0470 01 numaralı IBAN'a gönderebilecekleri ifade edildi. Buna göre dekontun açıklama kısmına "AK Parti", ad soyad ve cep telefonu numarasının eklenmesi gerekiyor.
"YARDIMLAŞMA RUHU SINIRLARI AŞIYOR"
AK Parti İl Başkanlığı'nın yapılan açıklamada, "Sevinç ve rahmet vesilesi bir vakte doğru akıyor zaman... Bu bayramda en uzak coğrafyadaki müslüman kardeşlerimizi hep beraber sevindirelim. Etiyopya-Gonder'de inşaa ettiğimiz AK Külliyemizde kurbanlarınızı keserek ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız." ifadelerine yer verildi.
ÖZCAN: ETİYOPYA'YA VEFA BORCUMUZ VAR
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise, AK Parti'nin dünyanın dört bir yanında yardıma ihtiyaç duyan insanlara destek olmayı görev bildiğini belirterek, "AK Parti olarak tüm teşkilatlarımızla birlikte, dünyanın neresinde olursa olsun, yardıma muhtaç insanlara el uzatmak için gayret gösteriyoruz. Bu çabamızda en büyük gücümüzü milletimizden alıyor, Cumhurbaşkanımızın belirlediği vizyon doğrultusunda hareket ediyoruz. Özellikle Afrika kıtasında zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden Müslüman kardeşlerimizin daha insani şartlarda yaşamaları için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz," dedi.
Özcan, konuşmasının devamında bazı Batılı ülkelerin Afrika kıtasına yönelik yaklaşımını da eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Bazı sözde medeni Avrupa ülkeleri, Afrika'yı adeta açlığa ve yoksulluğa mahkûm ediyor. Biz ise bu insanların hak ettikleri gibi, onurlu bir yaşam sürmelerini arzuluyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Dünya beşten büyüktür'. Etiyopya bizim için çok özel bir yer; burası İslam tarihinde ilk hicretin gerçekleştiği topraklardır ve bu yüzden onlara vefa borcumuz var. AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak 2016 yılından bu yana bölgede çeşitli yatırımlar ve projeler hayata geçiriyoruz. Eğitim, ibadet ve barınma gibi temel ihtiyaçlara yönelik okul, cami, sosyal alanlar ve konaklama tesisleri inşa ettik. Ayrıca her yıl düzenli olarak kurban kesimi ve zekât yardımları gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl bölgede 150 büyükbaş hayvan keserek yaklaşık 3 bin aileye et ulaştırdık. Allah'ın izni ve milletimizin cömertliği ile bu sene çok daha fazlasını yapacağımıza inanıyoruz.''