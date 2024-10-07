AK Parti’den sünnet şöleni: İlki Adıyaman’da gerçekleşti!

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı'nca Eğri Çay Parkı'nda düzenlenen sünnet şöleninde 500 çocuk sünnet ettirildi. Kaya, Türkiye'de sünnet şöleni programı düzenlediklerini ve ilk olarak Adıyaman'da başladıklarını söyledi.

SÜNNET ŞÖLENLERİ BAŞLADI

Devlet ve millet olarak deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olduklarını aktaran Kaya, Sosyal Politikalar Birimi olarak Türkiye'de binlerce çocuğu sünnet ettireceklerini belitti. Sünnet düğünlerinin dayanışma biçimi olduğunu ifade eden Kaya, şöyle devam etti: "Sünnet törenlerimiz de bağlarımızı güçlendiren en müstesna birliktelik günlerimizden. Hem dini vecibemiz hem de yavrularımızın bir mürüvvetidir. Sünnet düğünleri de bir yönüyle dayanışma biçimidir. Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak böyle anlamlı ve dayanışma yüklü bir programa ev sahipliği yapmaktan, böyle bir sevince ortak olmaktan mutluluk duyuyorum. Burada nasıl bir araya geldiysek evlatlarımızın mürüvvetini ve mutluluğunu görmek de bizlere nasip olsun."

Programa, Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri, Resul Kurt, İshan Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, AK Parti il yönetimi ve sünnet olan çocukların aileleri katıldı. Oluşturulan oyun parkurlarında eğlenen çocuklara, çeşitli hediyeler verildi.