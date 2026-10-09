Haberler Yaşam Haberleri AK Parti’den Yahşihan açıklaması: “Kimseyi korumayız!”
Giriş Tarihi: 09.10.2026 13:43

AK Parti’den Yahşihan açıklaması: “Kimseyi korumayız!”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen adli soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. AK Parti’nin kurumsal kimliğinin soruşturma üzerinden hedef alınmasını kabul etmediklerini belirten Demir, suçlamaları mahkeme kararıyla sabit olan herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
AK Parti’den Yahşihan açıklaması: Kimseyi korumayız!
  • ABONE OL

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturma üzerinden AK Parti'nin kurumsal kimliğinin hedef alındığını ifade eden Demir, kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduklarını belirtti. Eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un 4 Kasım 2025 tarihinde partiden kesin olarak ihraç edildiğini hatırlatan Demir, Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in ise 25 Kasım 2025 tarihinde kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini ve sonrasında görevini bağımsız olarak sürdürdüğünü kaydetti. Demir, bu işlemlerin mevcut adli soruşturmadan önce gerçekleştiğine dikkat çekti.

"KAMU ZARARI VARSA TAHSİL EDİLMELİ"

AK Parti'nin milletin emanetini şahsi menfaatlerine alet eden hiç kimsenin arkasında durmayacağını belirten Demir, kişilerin bireysel eylemlerinin partinin kurumsal sorumluluğu gibi gösterilmesine karşı çıktı. Hakkındaki suçlamalar mahkeme kararıyla sabit olan herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini ifade eden Demir, varsa kamu zararının sorumlularından tahsil edilmesini beklediklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine de vurgu yapan Mustafa Demir, açıklamasında milletin hakkını ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

#KIRIKKALE #YAHŞİHAN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti’den Yahşihan açıklaması: “Kimseyi korumayız!”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA