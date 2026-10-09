AK Parti’den Yahşihan açıklaması: “Kimseyi korumayız!”

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturma üzerinden AK Parti'nin kurumsal kimliğinin hedef alındığını ifade eden Demir, kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduklarını belirtti. Eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un 4 Kasım 2025 tarihinde partiden kesin olarak ihraç edildiğini hatırlatan Demir, Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in ise 25 Kasım 2025 tarihinde kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini ve sonrasında görevini bağımsız olarak sürdürdüğünü kaydetti. Demir, bu işlemlerin mevcut adli soruşturmadan önce gerçekleştiğine dikkat çekti.

"KAMU ZARARI VARSA TAHSİL EDİLMELİ"

AK Parti'nin milletin emanetini şahsi menfaatlerine alet eden hiç kimsenin arkasında durmayacağını belirten Demir, kişilerin bireysel eylemlerinin partinin kurumsal sorumluluğu gibi gösterilmesine karşı çıktı. Hakkındaki suçlamalar mahkeme kararıyla sabit olan herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini ifade eden Demir, varsa kamu zararının sorumlularından tahsil edilmesini beklediklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine de vurgu yapan Mustafa Demir, açıklamasında milletin hakkını ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceklerini kaydetti.