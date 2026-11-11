AK Partili Ahmet Ocakçı'dan İBB'ye eleştiri: “25 bin yatak sözü verdiniz, kapasite 6 bin 232'de kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin kasım ayı toplantılarında gençlik ve spor politikalarına ilişkin konuşan AK Parti İBB ve Başakşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ocakçı, İBB yönetiminin 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde açıkladığı vaatlerle gerçekleştirilen hizmetleri karşılaştırdı. Öğrenci yurtları, spor tesisleri, amatör spor kulüpleri, gençlik programları ve öğrenci ulaşım ücretleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Ocakçı, İBB yönetiminin gençlere yönelik vaatlerinin önemli bölümünün hayata geçirilmediğini söyledi.

"25 BİN YATAK SÖZÜ VERİLDİ, 6 BİN 232 YATAK VAR"

İBB yönetiminin 2019 ve 2024 seçim dönemlerinde toplam 25 bin yatak kapasiteli öğrenci yurdu vaat ettiğini belirten Ocakçı, mevcut kapasitenin 6 bin 232 yatak olduğunu söyledi. Vaat edilen kapasite ile mevcut durum arasında 18 bin 768 yataklık fark bulunduğuna dikkat çeken Ocakçı, yeni yurt binalarının inşa edilmesi yerine kiralama yönteminin tercih edildiğini öne sürdü. Ocakçı, "25 bin yatak kapasiteli yurt vadetmiştiniz. Bugünkü yatak sayısı 6 bin 232. 18 bin 768 yatak kapasiteli yurtlarınızı nereye inşa ettiniz?" ifadelerini kullandı. Bazı yurt binalarının 2019 öncesinde tamamlandığını da savunan Ocakçı, kiralanan binaların mülkiyet durumuna ilişkin İBB yönetiminden açıklama istedi.

"30 YÜZME HAVUZU, 30 SPOR SALONU VE 3 ATLETİZM PİSTİ SÖZÜ NE OLDU?"

İBB yönetiminin seçim döneminde açıkladığı spor tesisi vaatlerini de gündeme getiren Ocakçı, 30 yeni yüzme havuzu, 30 kapalı spor salonu ve 3 atletizm pisti projesinin gerçekleşme durumunu sordu. İBB'nin 26 yeni spor tesisi açıldığı yönündeki açıklamalarını eleştiren Ocakçı, bunların bir bölümünün sınırlı ekipman bulunan küçük ölçekli spor alanlarından oluştuğunu söyledi. Ocakçı, spor tesisi sayılarının yanı sıra tesislerin büyüklüklerinin, hizmet verdikleri branşların ve sporcu kapasitelerinin de kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

GENÇLİK PROGRAMLARINDA İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ YÜZDE 17,5

İBB'nin 2026 yılı bütçe verilerine ilişkin rakamlar paylaşan Ocakçı, gençlik programlarına 4 milyar 513 milyon lira ayrıldığını, yılın ilk altı ayında ise 792 milyon lira harcandığını belirtti. Bu rakamların yaklaşık yüzde 17,5'lik bütçe gerçekleşmesine karşılık geldiğini ifade eden Ocakçı, sporun geliştirilmesi programına ayrılan 13 milyar 267 milyon liralık bütçenin de ilk altı ayında 2 milyar 450 milyon lirasının kullanıldığını söyledi. Ocakçı'nın paylaştığı verilere göre sporun geliştirilmesi programındaki ilk altı aylık gerçekleşme oranı yaklaşık yüzde 18,5 oldu. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik 108 milyon liralık bütçenin ise aynı dönemde 38 milyon lirasının harcandığını belirten Ocakçı, gençlik ve spor alanındaki harcamaların güncel gerçekleşme oranlarının açıklanmasını istedi.

"ÖĞRENCİ ABONMANI 40 LİRADAN 653 LİRAYA YÜKSELDİ"

Öğrenci ulaşım ücretlerine de değinen Ocakçı, 2019 yılında 40 lira olan öğrenci abonman ücretinin 2026 yılında 653 liraya yükseldiğini belirtti. Söz konusu artışın yaklaşık yüzde 1.532,5 olduğunu ifade eden Ocakçı, 14 Nisan 2022 tarihinde İBB Meclisinde öğrencilerin ulaşım ücretlerine yüzde 40 indirim yapılması yönünde karar alındığını hatırlattı. Kararın dönemin İBB Başkanı tarafından veto edildiğini, 23 Mayıs 2022 tarihinde ise Meclisin salt çoğunlukla ısrar kararı aldığını aktaran Ocakçı, kararın uygulanmadığını söyledi. Ocakçı, 2024 yılında öğrenci ulaşım kartlarından yararlanma koşullarının değiştirilerek lisans öğrencileri için 30 yaş sınırı getirildiğini de belirterek uygulamayı eleştirdi.

"SPOR KULÜBÜNDE 107 MİLYON LİRALIK TASARRUF AÇIKLANDI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün faaliyetlerine de değinen Ocakçı, kulüp yönetiminin 2025 yılında 107 milyon liralık tasarruf açıkladığını, 2026 yılı için ise 124 milyon liralık tasarruf hedefi belirlediğini söyledi. Güreş, judo, tekvando, karate ve wushu gibi branşlarda başarı elde etmiş bazı sporcuların kulüpten ayrıldığını belirten Ocakçı, tasarruf politikalarının sporcular üzerindeki etkilerinin açıklanması gerektiğini ifade etti. Ocakçı, spor tesislerine yapılan yatırımların ve okul sporlarına sağlanan desteklerin de önceki dönemlerle karşılaştırıldığında azaldığını söyledi.

SPOR İSTANBUL'UN 1,7 MİLYAR LİRALIK İHALESİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Konuşmasında Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporuna da atıfta bulunan Ocakçı, Spor İstanbul AŞ tarafından 78 spor tesisinin işletilmesine ilişkin gerçekleştirilen 1 milyar 784 milyon liralık hizmet alım ihalesinde eksiklikler tespit edildiğini söyledi. Ocakçı, birim fiyat teklif cetvelinde iş miktarları ve birim fiyatlara ilişkin eksiklikler bulunduğunu belirterek ihale süreçlerinin açıklığa kavuşturulmasını istedi. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameye de değinen Ocakçı, bir şüphelinin Spor AŞ'den gelen paraların İmamoğlu İnşaat'a aktarıldığı yönündeki beyanını gündeme taşıdı. Ocakçı, söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulması ve spor kurumlarının mali faaliyetlerinin denetlenmesi gerektiğini söyledi.

"SİZİN DERDİNİZ GENÇLERİN GELECEĞİ OLSAYDI, VERDİĞİNİZ SÖZLERİN GELECEĞİ DE OLURDU"

Konuşmasının sonunda İBB yönetimine gençlik ve spor alanındaki seçim vaatlerini hatırlatan Ocakçı, spor tesisi yatırımlarının, öğrenci yurtlarının ve ulaşım desteklerinin takipçisi olacaklarını belirtti. Ocakçı, "Derdiniz gençler olsaydı, 30 yüzme havuzu, 30 kapalı spor salonu ve 3 atletizm pisti sözünüzü tutardınız. Derdiniz gençler olsaydı, 25 bin yatak kapasiteli yurt sözünüzü tutardınız. Derdiniz gençler olsaydı, öğrenci ulaşımında alınan yüzde 40 indirim kararını uygular, 40 liralık öğrenci abonmanını 653 liraya çıkartmazdınız" dedi. Ocakçı, konuşmasını "Sizin derdiniz gençlerin geleceği olsaydı, verdiğiniz sözlerin geleceği de olurdu. İstanbul'u dert edinmediniz, İstanbul'a dert oldunuz" sözleriyle tamamladı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör