AK Partili Atmaca’dan CHP’li Polat’a kooperatif soruları: Listedeki isim eşiniz mi?

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat hakkında ortaya atılan kooperatif iddialarına ilişkin tartışma sürerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Atmaca, Polat'ın kamuoyuna yaptığı değerlendirmelere atıfta bulunarak şu soruları yöneltti: "Hiçbir kooperatife üye olmadığınızı söylediniz. Aktepe 1. Etap 6 numaralı villanın sahibi olan Meltem Polat eşiniz midir? O dönemde kooperatiflerin milletvekili 'PR'ına ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, kırık telefondan çıktığı öne sürülen milletvekili listesini doğrulamış mı oluyorsunuz? Siz bu rantın neresindesiniz?"

İDDİALAR NELER?

İddialara göre, Aslanoğlu ve ekibinin kurduğu S.S. İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi'nin yönetimini devralan yeni ekip, kooperatif işleri kapsamında alınan ancak kendilerine bozuk ve kırık halde teslim edilen bir cep telefonunu tamir ettirdi. Telefonun tamir edilmesinin ardından cihazdaki dosyalara ulaşıldığı, bu dosyalarda CHP'de üst düzey görevlerde bulunan bazı milletvekilleri ile çeşitli isimlere kooperatif bünyesindeki dairelerin önceden ayrıldığına ve bu kişilere "hisse satışı" yapıldığına dair listelerin bulunduğu öne sürüldü.