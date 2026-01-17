Haberler Yaşam Haberleri AK Partili Atmaca'dan CHP'li Polat'a kooperatif soruları: Listedeki isim eşiniz mi?
Giriş Tarihi: 17.01.2026 20:34

AK Partili Atmaca'dan CHP'li Polat'a kooperatif soruları: Listedeki isim eşiniz mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, kooperatif iddialarıyla ilgili CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’a dikkat çeken sorular yöneltti. Atmaca. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mahir Polat'a cevaplaması ıçin "Aktepe 1. Etap 6 numaralı villanın sahibi olan Meltem Polat eşiniz midir?" sorusunu sordu.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
AK Partili Atmaca’dan CHP’li Polat’a kooperatif soruları: Listedeki isim eşiniz mi?
  • ABONE OL

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat hakkında ortaya atılan kooperatif iddialarına ilişkin tartışma sürerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Atmaca, Polat'ın kamuoyuna yaptığı değerlendirmelere atıfta bulunarak şu soruları yöneltti: "Hiçbir kooperatife üye olmadığınızı söylediniz. Aktepe 1. Etap 6 numaralı villanın sahibi olan Meltem Polat eşiniz midir? O dönemde kooperatiflerin milletvekili 'PR'ına ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, kırık telefondan çıktığı öne sürülen milletvekili listesini doğrulamış mı oluyorsunuz? Siz bu rantın neresindesiniz?"

İDDİALAR NELER?

İddialara göre, Aslanoğlu ve ekibinin kurduğu S.S. İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi'nin yönetimini devralan yeni ekip, kooperatif işleri kapsamında alınan ancak kendilerine bozuk ve kırık halde teslim edilen bir cep telefonunu tamir ettirdi. Telefonun tamir edilmesinin ardından cihazdaki dosyalara ulaşıldığı, bu dosyalarda CHP'de üst düzey görevlerde bulunan bazı milletvekilleri ile çeşitli isimlere kooperatif bünyesindeki dairelerin önceden ayrıldığına ve bu kişilere "hisse satışı" yapıldığına dair listelerin bulunduğu öne sürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Partili Atmaca'dan CHP'li Polat'a kooperatif soruları: Listedeki isim eşiniz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz