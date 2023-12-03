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Giriş Tarihi: 3.12.2023 17:01 Son Güncelleme: 3.12.2023 17:57

AK Partili Başkanın hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 3 oldu

Samsun'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu memleketi Artvin’de toprağa verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslamoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
AK Partili Başkanın hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 3 oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde dün akşam saatlerinde Tolgahan Topuz yönetimindeki otomobil, karşı şeritten gelen AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, Tolgahan Topuz'un ve Nuhcan Çevik hayatını kaybetti, Ertuğrul Sağlam (26) ağır yaralandı. AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Artvin'e gönderildi.

AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu (25) için Artvin'de cenaze düzenlendi. Artvin Merkez Camisi'ndeki cenazeye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Bakan Uraloğlu, İslamoğlu ailesine taziye dileklerinde bulundu. İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası İslamoğlu'nun cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğukan İslamoğlu'nun kaza sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanımız, değerli yol ve dava arkadaşımız Doğukan İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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AK Partili Başkanın hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 3 oldu
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