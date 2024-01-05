AK Partili Çankırı’dan Şehit Fethi Sekin mesajı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda örgüt mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu şehit olan adliye çalışanı Musa Can, şehadetlerinin yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

DÜNYANIN HER YERİNDE AÇIK VE MEŞRU HEDEF

Çankırı yaptığı yazılı açıklamada şehit Fethi Sekin ve Musa Can'ın rahmetle yad ettiğini belirterek Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği yola dikkat çekti. Çankırı, hangi bayrağın, hangi flamanın, hangi saçmalığın altına saklanırsa saklansınlar terör örgütlerinin dünyanın her yerinde açık ve meşru hedef olduğuna dikkat çekti.

"MÜCADELEDEN GERİ ADIM YOK!"

Terör örgütleriyle mücadeleden asla geri adım atmayacaklarını vurgulayan Çankırı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hükümetimiz bu noktada küresel, samimi ve tutarlı bir mücadeleyi rota edinmiştir. Geçmişte terör kaosunun yaşattıklarından dolayı yerlerinden zorla edilen, kaçırılan, göçe zorlanan, mezhep ve etnik ayrımcılığı yaparak kendilerine kalkan oluşturan zavallı zihinlerin şer odaklarıyla iş birliklerini unutmadık. Fethi Sekin cesareti, bugün inlerinde öldürülenlerin kabusu olmaya devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün havada, karada, denizde her yerde akıllarınca sınırlar çizenlerin üzerini çizmeye devam etmektedir."

"ÇÖZÜLMELER ARTIYOR"

"Yandaş yaklaşımlarla bütünlük oluşturmaya çalışanların hesaplarını da biliyoruz" diyen Çankırı; "Nihai amaçları topluma kaosu yaşatmak ve güvensizliği beslemek olan bu zalim örgüt ve türevleri, Türkiye'nin hepsine karşı topyekün mücadeledeki gücüyle oyunları bozulmaya devam etmektedir. Gerek örgütte gerek ise uzantıları olan tüm kuruşlardaki çözülmeler gün geçtikçe artmaktadır." İfadelerinde bulundu.