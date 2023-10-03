Haberler Yaşam Haberleri AK Partili eski vekil Tahir Öztürk vefat etti
Giriş Tarihi: 3.10.2023 21:29 Son Güncelleme: 3.10.2023 21:30

AK Partili eski vekil Tahir Öztürk vefat etti

AK Parti 23 ve 26. Dönem Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Öztürk için yayınladığı taziye mesajında "Merhum milletvekilimize Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Partili eski vekil Tahir Öztürk vefat etti

23. ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk Ankara'da kalp krizi geçirdi. Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan Tahir Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CEVDET YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tahir Öztürk'ün vefatının ardınan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"23 ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum milletvekilimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

PERŞEMBE GÜNÜ ASRİ MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Merhum Öztürk'ün cenazesi 4 Ekim Çarşamba günü Elazığ'a getirecek. Öztürk'ün cenazesi 5 Ekim Perşembe günü öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

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AK Partili eski vekil Tahir Öztürk vefat etti
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