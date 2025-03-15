AK Partili Hüseyin Topçu hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu'nun vefat ettiği haberini sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile duyurdu.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Hüseyin Topçu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. AK Parti Pendik kurucu yönetim kurulu üyesi olarak birlikte yola çıktığımız dava arkadaşımız Merhum Hüseyin Topçu ağabeyimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.