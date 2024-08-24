AK Partili İnan’dan Başkan Tugay’a: Kayıkçı kavgasını bırak, iş yap!

İzmir gündemine damgasını vuran körfezdeki kirlilik ve balık ölümleri hakkında AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan açıklama yaparak, "Milyonlarca turistin akın ettiği, tarihi ve doğasıyla nam salmış, ticaret yollarının kesiştiği koca İzmir, güzel İzmir'de insanlar kötü kokudan duramıyor. Bu kötü koku İzmir'in değil. Kötü kokan sizin zihniyetiniz ve beceriksizliğiniz! İzmir'e olan ihanetiniz yüzünden bunlar oluyor" dedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı etiketleyen AK Partili İnan, "Sözde yüzecektiniz. Bugün tek bir balık yaşamayacak duruma getirdiniz! Tunç Bey ile kayıkçı kavgası yapacağına adam akıllı işini yap" diye konuştu.

İZMİR KÖRFEZİNİ KAYBEDİYORUZ

İnan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Acil durum: İzmir Körfezi'ni kaybediyoruz! İzmir can çekişiyor. İzmir çok yoruldu. Yordular! Maalesef İzmir sahili günlerdir karaya vurmuş ölü balıklarla dolu. Şehrimizin boğuştuğu tüm sorunların kaynağı yıllardır İzmir'e ihanet eden kifayetsiz CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi… Tüm kanalizasyonu ve atıklarını temizlemeden körfeze boşaltan, kirliliği 6 katına çıkartan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi… Arıtma tesisleri yetersiz ve bakımsız, çalıştıramıyorsunuz. O tesisteki çamurlar bile şehir için ne kadar büyük bir tehlike! Umarım farkındasınızdır. Neden oldukları durum artık kamu sağlığını tehdit ediyor. Bugün o balıkların yaşadığı tehlike tüm şehri ilgilendiriyor. Bakınız; Harmandalı Çöplüğü. Yazık değil mi orada yaşayan çocuklara ve insanlara! Milyonlarca turistin akın ettiği, tarihi ve doğasıyla nam salmış, ticaret yollarının kesiştiği koca İzmir, güzel İzmir'de insanlar kötü kokudan duramıyor. Bu kötü koku İzmir'in değil. Kötü kokan sizin zihniyetiniz ve beceriksizliğiniz!İzmir'e olan ihanetiniz yüzünden bunlar oluyor. Sözde yüzecektiniz. Bugün tek bir balık yaşamayacak duruma getirdiniz!Tunç Bey ile kayıkçı kavgası yapacağına adam akıllı işini yap. " ifadelerini kullandı.