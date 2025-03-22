AK Partili Kırkpınar’dan İmamoğlu protestolarına tepki: Bir avuç soyguncu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolara AK Parti kanadından tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, CHP'li siyasilere, 'bir avuç soyguncu ifadeleriyle tepki gösterdi.

SOKAK TERÖRÜ

Protestolara tepki gösteren Kırkpınar açıklamasında, "Her karış toprağı şehit kanı ile sulanmış vatanımızı payidar, milletimizi huzur içinde yaşatmak için vermiş olduğu demokrasi, hukuk, adalet, eşitlik ve hizmet anlayışımız dün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Ülkemizi sokak terörüne asla teslim etmeyecek, oynanan oyunlara karşı her daim dimdik ayakta duracağız" dedi.

SOKAKLAR TERÖRİZE, GENÇLER PROVOKE

Gençlerin provoke edildiğini ileri süren AK Partili Kırkpınar, "Unutulmamalıdır ki, yapılan onca yolsuzluğu, ahlaksızlığı, belediyelerde kurulmuş mafya savunanların milletin karşısına çıkmaya yüzü olmayacaktır. Kimsenin bağırarak, çağırarak, sokakları terörize ederek, gençleri provoke ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmaya hakkı yoktur" ifadelerine yer verdi.

BİR AVUÇ SOYGUNCU

Kırkpınar açıklamasının devamında, "CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselesini milletin meselesi haline getirmesine izin vermeyeceğiz. Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bugüne kadar sokak terörüne, vandallığa nasıl teslim olmadıysak bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.