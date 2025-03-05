AK Partili Kırkpınar’dan Tugay’a: İzmir’deki sorunların sebebi AK Parti değil CHP!

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Tugay'ın her zaman olduğu gibi icraat değil, polemik yaptığını savundu.

KÖRFEZDEKİ KİRLİLİĞİN SEBEBİ HÜKÜMET DEĞİL

Kırkpınar açıklamasında; "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tugay, katıldığı bir TV programında kavga istemediğini belirtip, kendisine iftira ve çamur atıldığını iddia etmiş. Her zaman olduğu gibi birlikte çalışmak istediğini belirterek, suçlu bizmişiz gibi konuşan Sn. Tugay şunu iyi bilmelidir ki; körfezdeki kirliliğin sebebi hükümet değil, basiretsiz CHP Belediyeciliğidir. Kirletenler kendileri olmalarına rağmen, Sn. Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere, İl Başkanımız ve bizler milletvekilleri olarak samimiyet çağrısında bulunup, kendisine her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmiştik. Bu doğrultuda Sn. Bakanımız İzmir'e gelerek Körfez Bilim Kurulu kurulmasını ve bu doğrultuda gerekli çalışmalar yapılması için toplantı düzenlemiş ve talimat vermişti. Ancak Tugay çok önemli olan ve bizzat Sn. bakanımızın katıldığı bu toplantıya katılmayıp yurtdışına çıkmayı tercih etmişti. Yine İl Başkanımız kendisi ile birlikte bakanımızla görüşme sağlamıştı" ifadelerine yer verdi.

İZMİR İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İzmir ve İzmirli için her zaman çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini belirten Kırkpınar, "Ezcümle; bizler AK Parti olarak her zaman olduğu gibi dünde, bugün de, yarın da güzel İzmir'imiz için CHP tarafından yapılan tüm olumsuzluklara rağmen canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bunun takdiri Sn. Tugay'ın değil, aziz hemşerilerimizindir. Biz hiçbir zaman kavgacı olmadık, olmayacağız. 22 yıldan beri olduğu gibi bundan sonra da İzmir ve İzmirliler için hizmet etmeye devam edeceğiz. Sn. Tugay bu tür açıklamalar yapmak yerine görevi olan körfezi temizleme noktasında üzerinde düşeni yaparsa daha isabetli olur" diye konuştu.