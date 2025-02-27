AK Partili Milletvekili Ataman: Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak şükranlarımı arz ettim

Ataman, İmralı-DEM görüşmesinin ardından "Silah bırakın" çağrısı bölgede olumlu karşılandı. AK Partili Ataman, yaptığı değerlendirmede şöyle dedi:

"Milletimizin huzur ve refahı için kardeşlik ortamını tesis etme azim ve kararlılığıyla gelinen bu noktada Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Etdoğan'ın güçlü liderliği ve rehberliğinde adanmışlıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığı tarihi çağrı ile süreci başlatan Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi de az evvel telefonla arayarak şükranlarımı arz ettim. Sürecin bu aşamaya gelmesi ve bundan sonra da sağlıklı ilerlemesinde üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getiren tüm paydaşlarımıza da canı gönülden teşekkür ediyorum."