AK Partili Saygılı’dan İzBB Başkanı Tugay’a zor sorular!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın SGK Prim borçlarına karşılık İller Bankası paylarından yapılan kesinti ile ilgili açıklamalarına AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan sert tepki geldi.

BAŞKAN TUGAY'A CEVAPLAMASI İÇİN SORULAR YÖNELTTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Saygılı şu ifadeleri kullandı: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sormak istiyoruz: Kendi ifadelerinizle de kabul ettiğiniz gibi, belediye şirketlerinin son iki yılda ödenmeyen SGK primleri ve vergi borçları nedeniyle yapılan kesintiler ortadadır. Bu noktada, kamuoyunun vicdanını rahatlatacak cevaplara ihtiyaç vardır. Sorularımız net: SGK ve vergi borcu bulunan bu şirketler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne personel temin eden İZDOĞA, İZENERJİ ve İZELMAN şirketleri değil midir? Bu şirketler, belediyeye sağladıkları hizmetler karşılığında her ay düzenli olarak fatura kesmemiş midir? Belediye, bu faturalara istinaden hak ediş ödemelerini yapmamış mıdır? Eğer belediyenin bu şirketlere herhangi bir borcu yoksa ve ödemeler zamanında yapılmışsa, bu şirketler personel giderlerine ilişkin SGK primleri ile kendi beyanlarına göre tahakkuk eden vergi borçlarını neden ödememiştir? Asıl görevi şirketleri yönetmek olan yöneticiler, bu açık borçlara rağmen görevlerini ihmal etmişse, "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla ilgili herhangi bir adli girişimde bulundunuz mu? Belediyeden alınan parayla ödenmeyen SGK ve vergiler yüzünden, kurumlar şimdi faiziyle birlikte yeniden ödeme yapıyor. Ortaya çıkan bu kamu zararının sorumlusu kimdir? Özetle: İzmir Büyükşehir Belediyesi; kendi şirketlerinin zamanında yerine getirmediği SGK ve vergi yükümlülüklerini şimdi yeniden ve bu kez faiz ödeyerek karşılamak zorunda kalmıştır. Bu da gösteriyor ki, kötü yönetimin faturasını bir kez daha İzmirli hemşehrilerimiz ödemektedir. Kaynaklar, hizmete değil; beceriksizliğin sonucu oluşan faiz yüküne gitmektedir. İzmir halkı, sorumluların açıkça ortaya konulmasını ve bu sorumsuzluğun bedelinin kamuya değil, hatayı yapanlara kesilmesini beklemektedir." Diye konuştu.

SGK'YA EN ÇOK PRİM BORCU OLAN BELEDİYE

Açıklamalarına, "Sayın Tugay, belediyeyi yönetmek sadece sahnelerde poz vermekle değil; bütçeyi doğru kullanmak, alın terinin karşılığını zamanında ödemekle olur." Diyerek devam eden Saygılı: "SGK ödemeleri, tüm kamu kurumları için zorunlu olan yasal bir uygulamadır. İzmir, ödemediğiniz 12 milyar TL ile SGK'ya en fazla prim borcu olan birinci belediyedir. Artık topu taca atmayı bırakın. İzmir'in gerçek sorunları için taşın altına elinizi koyun." İfadelerini kullandı.