AK Partili Şebnem Bursalı şehit babasının hayalini gerçeğe dönüştürdü: Oğlunun kabrine TOGG ile gitti

ŞEHİT BABASI: CUMHURBAŞKANIMIZI ZİYARET EDİP, ALNINDAN ÖPMEK İSTERİM

Ziyaret sonrası, isteklerinin gerçekleşmesine vesile olan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ile telefonda görüşen Ahmet ve Mevlüde Kılıç, emekleri için kendisine teşekkür ettiler. Şehit oğlunun kabrine TOGG ile gelmenin gururunu yaşadığını belirten Kılıç, "Sayın Vekilim. Sizden bir talebimiz daha olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmeyi, elini sıkıp alnından öpmeyi çok istiyoruz. Kalan ömrümüzde bize buluşmayı yaşatırsan bizden mutlusu olmaz" diyerek Cumhurbaşkanı ile görüşme istediğini iletti. Bu talep üzerine ise Bursalı, "Sizler bu vatanın muhafazası için evladını vatan uğruna feda eden fedakâr anne babalarımızsınız. Sizler şehidimizin bizlere emanetisiniz. Sizin istediğinizi biz emir telakki ederiz. Bu buluşmanın gerçekleşmesi için de elimden geleni yapacağım. İnşallah en kısa zamanda bu sözümüzü de yerine getirmiş oluruz" dedi.