AK Partili Şebnem Bursalı şehit babasının hayalini gerçeğe dönüştürdü: Oğlunun kabrine TOGG ile gitti

Bursalı, Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirdiği Vefa Ziyaretleri kapsamında şehit Zekeriya Kılıç'ın anne ve babası Mevlüde ve Ahmet Kılıç'ı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında herhangi bir ihtiyaçlarının ya da isteklerinin olup olmadığını soran Bursalı, şehidin babası Hacı Ahmet Kılıç'tan ilginç bir yanıt aldı. Haberlerde ilgi ve gururla takip ettiği yerli ve milli otomobil TOGG ile oğlunun kabrinin ziyaret etmek istediğini söyleyen Ahmet Kılıç'a, AK Partili Bursalı, bu istediğini en kısa zamanda gerçekleştireceklerini sözünü verdi.
KABİR ZİYARETİNE TOGG İLE GİTTİLER
Ziyaretin hemen sonrasında AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun ile şehit babasının isteğini gerçekleştirmek için istişarede bulunan Bursalı, Ramazan Bayramı öncesinde bu talebin yerine getirilmesini istedi. Kılıç ailesinin bu talebi arife günü gerçekleşti. AK Parti Karabağlar Teşkilatı'ndan Selçuk Kaymaz ve Aynur Yıldırım ile birlikte TOGG'a binen Ahmet ve Mevlüde Kılıç yaşadıkları gururu, "Bu arabayla gurur duymayalım da ne yapalım? Bu bizim milli değerimiz. El arabası yapamıyorduk. Bisiklete bakıyorduk. Bak TOGG yapıyoruz" sözleriyle dile getirdiler.
KUR'AN OKUDU
Hava Şehitliği'nde defnedilen şehit Zekeriya Kılıç'ın kabri başında Kur'an okuyan ve dua eden Ahmet Kılıç, terörsüz Türkiye hayalinin gerçek olduğunu ve bu tablodan herkesin gurur duyduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği çabalar dolayısıyla da kendisine teşekkür ederek, sağlık ve afiyet diledi.
ŞEHİT BABASI: CUMHURBAŞKANIMIZI ZİYARET EDİP, ALNINDAN ÖPMEK İSTERİM
Ziyaret sonrası, isteklerinin gerçekleşmesine vesile olan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ile telefonda görüşen Ahmet ve Mevlüde Kılıç, emekleri için kendisine teşekkür ettiler. Şehit oğlunun kabrine TOGG ile gelmenin gururunu yaşadığını belirten Kılıç, "Sayın Vekilim. Sizden bir talebimiz daha olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmeyi, elini sıkıp alnından öpmeyi çok istiyoruz. Kalan ömrümüzde bize buluşmayı yaşatırsan bizden mutlusu olmaz" diyerek Cumhurbaşkanı ile görüşme istediğini iletti. Bu talep üzerine ise Bursalı, "Sizler bu vatanın muhafazası için evladını vatan uğruna feda eden fedakâr anne babalarımızsınız. Sizler şehidimizin bizlere emanetisiniz. Sizin istediğinizi biz emir telakki ederiz. Bu buluşmanın gerçekleşmesi için de elimden geleni yapacağım. İnşallah en kısa zamanda bu sözümüzü de yerine getirmiş oluruz" dedi.