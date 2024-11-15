AK Parti’li Sincan Belediyesi’nden gençlere yeni hizmet: Kitap kafe açılıyor

Sincan Belediyesi, gençlerin yüzünü güldürecek bir projeye daha imza atıyor. Gençleri kitap okumaya teşvik etmek ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kitap Kafe, sadece öğrencilere hizmet verecek. Kitap Kafe'ye üye olmak isteyen öğrenciler, www.sincan.bel.tr adresinden ön başvuru yapabilir ve detaylı bilgi alabilirler.

KİTAP KAFE'NİN ÖZELLİKLERİ

Kitap Kafe, modern ve rahat bir tasarıma sahip olacak. Öğrenciler, burada sessiz ve huzurlu bir ortamda ders çalışabilecek, kitap okuyabilecek ve arkadaşlarıyla sohbet edebilecekler. Ayrıca, kafe bölümünde sunulacak çeşitli içecek ve atıştırmalıklarla keyifli vakit geçirebilecekler.