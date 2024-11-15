AK Parti’li Sincan Belediyesi’nden gençlere yeni hizmet: Kitap kafe açılıyor

Sincan Belediyesi, gençlerin yüzünü güldürecek bir projeye daha imza atıyor. Gençleri kitap okumaya teşvik etmek ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kitap Kafe, sadece öğrencilere hizmet verecek. Kitap Kafe'ye üye olmak isteyen öğrenciler, www.sincan.bel.tr adresinden ön başvuru yapabilir ve detaylı bilgi alabilirler.
KİTAP KAFE'NİN ÖZELLİKLERİ
Kitap Kafe, modern ve rahat bir tasarıma sahip olacak. Öğrenciler, burada sessiz ve huzurlu bir ortamda ders çalışabilecek, kitap okuyabilecek ve arkadaşlarıyla sohbet edebilecekler. Ayrıca, kafe bölümünde sunulacak çeşitli içecek ve atıştırmalıklarla keyifli vakit geçirebilecekler.
BAŞKAN MURAT ERCAN'DAN GENÇLERE MÜJDE
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençlere müjdeyi vererek, "Gençlerimizin güvenli bir ortamda kitaplarını okuyup sohbet edebilecekleri, hem kafe hem kütüphane gibi hizmet verecek Kitap Kafemizi kısa süre içinde açacağız. Gençlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak, yalnızca öğrenci kardeşlerimize hizmet verecek Kitap Kafemiz için ön başvurular devam ediyor. Tüm öğrencilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.
GELECEĞE YATIRIM
Sincan Belediyesi'nin bu yeni hizmeti, gençlerin eğitimine ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kitap Kafe, gençlerin ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri ve sosyal etkinliklere katılabilecekleri bir mekan olarak tasarlandı. Bu proje, gençlerin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.