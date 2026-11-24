İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 2027 yılı bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi. AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada İzmir'in öncelikli yatırım ihtiyaçlarını, geçmiş dönemlerden devralınan sorunları ve yeni dönem hedeflerini değerlendirdi. İzmir için sorumluluk almaya hazır olduklarını vurgulayan Yıldız, bahaneler üzerinden değil, çözüm odaklı bir anlayışla hareket edeceklerini ifade etti.

BAHANELER ÜZERİNDEN DEĞİL, SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ÜZERİNE ODAKLANACAĞIZ

İzmir'in geçmişten gelen sorunlarının görmezden gelinerek yapılan eleştirilerin çözüm üretmeyeceğini belirten Yıldız, "Herkes kendine bakmadan, 25 yıldır oluşturdukları sorunlara bakmadan sadece günlük bilgilerle konuşmak en kolayı. Biz bahaneler üreten bir siyasi hareketten gelmiyoruz. Bahaneler üzerinden değil, sorunların çözümü üzerine odaklanan bir anlayışla yetiştik. İşimiz zor, çalışmak zorundayız. Biz zora hazır, hizmete hazırlıklı bir partiyiz" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLARIN TAKİPÇİSİYİZ

İzmir'in öncelikli gündeminin hizmet ve yatırımlar olması gerektiğini vurgulayan Yıldız, Buca Metrosu, Onat Tüneli, Opera Binası, Karşıyaka Stadı, Mürselpaşa battı-çıktısı, ulaşım yatırımları, kentsel dönüşüm, kooperatif sorunları, çöp problemi ve Körfez konularının takipçisi olacaklarını söyledi. 2027 yılı bütçesinde sermaye yatırımlarına ayrılan yüzde 40'lık payın önemine dikkat çeken Yıldız, hedeflerinin bu kaynağın yatırıma dönüşmesini sağlamak olduğunu belirtti.

İZMİR İTTİFAKI'NI DEĞERLİ VE KIYMETLİ BULUYORUZ

Bütçenin mecliste oy birliğiyle kabul edilmesini İzmir adına önemli bulduğunu ifade eden Yıldız, ortak çalışma iradesine dikkat çekti. Yıldız, "Bugün grupların oy birliği yapmasını İzmir İttifakı açısından değerli ve kıymetli buldum. Cumhur İttifakı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte İzmir'in sorunlarını çözecek bir bütçeyi geçirdik. İnancımız tam" diye konuştu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör